João Guilherme celebra compra de carro avaliado em R$ 230 mil: 'Apaixonado'

João Guilherme, 22, compartilhou com seus seguidores das redes sociais a alegria de adquirir um carro modelo Volvo ex30, avaliado em R$ 230 mil.

O que aconteceu

O ator se disse apaixonado pelo novo veículo e detalhou suas características especiais. "Esperei o ano inteiro para ele chegar. Estou apaixonado! Ele tem um teto solar panorâmico, é 100% elétrico, tem uma baixa pegada de carbono. Internamente, é feito de vários materiais recicláveis. No painel tem como controlar desde a iluminação do carro até a abertura do porta-malas", enumerou, empolgado, no Instagram.

João contou também que já viajou com o automóvel e ficou bastante satisfeito com o desempenho dele no trajeto. "Já peguei estrada com ele e é uma maravilha."

O Volvo ex30 tem 272 hp de potência máxima do motor e faz 100 km/h em 5,3 segundos. O veículo chega a percorrer até 338km por carga completa na bateria, com carregamento rápido de 80% em 30 minutos.