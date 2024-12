Luana assiste cena de Albert imitando seu biquíni: 'Machista e xenofóbico'

No programa Live do Eliminado, com Lucas Selfie, Luana e Flor assistiram a cena de Albert imitando a influencer andando de biquíni na A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após assistir o vídeo, Luana disse. "Gente, estou chocada. Além de machista, ele foi xenofóbico, ele fica imitando o meu sotaque o tempo todo."

Meu Deus, que cena horrível. E o mais triste é ver as meninas rindo

Flor comentou. "É, confesso que na hora achei engraçado porque ele estava tipo vendendo cueca, mas depois que saquei. Na hora eu ri, confesso."

Luana disse. "Albert sempre foi insignificante para mim. Porém, depois que eu soube de algumas coisas que ele falava de mim, fiquei impressionada. Realmente eu incomodava ele desde o início do jogo."

Essa história do biquíni, foi a Flora que me contou, depois de duas semanas. Fiquei muito assustada e espantada. Ele falava que era um homem respeitoso e com princípios morais.

