Aos 37 anos, influenciador mexicano é morto a tiros na porta de casa

O influenciador mexicano 'Gordo Peruci', de nome real Leovardo Aispuro, foi morto a tiros aos 37 anos em Culiacán, Sinaloa, no México.

O que aconteceu

O influenciador sofreu o ataque na noite de segunda-feira (9). O crime aconteceu do lado de fora de sua casa, no bairro 21 de Marzo. O tiktoker estava com sua esposa, Brenda, quando foi abordado por um grupo armado.

A mulher dele ficou ferida e foi levada ao hospital, onde segue internada. Gordo Peruci não resistiu e morreu.

Recentemente, em um de seus vídeos, 'Gordo Peruci' reclamou da violência no bairro, contando que até sua decoração de Natal havia sido roubada. De acordo com a Infobae, esse é o terceiro caso de assassinato de um criador de conteúdo desde 9 de setembro, dia em que começou o conflito armado entre as facções do cartel.

As autoridades locais investigam o caso. O objetivo é determinar se o crime está relacionado com o conflito entre as facções Los Chapitos e La Mayiza do Cartel de Sinaloa.

O influenciador era pai de dois filhos pequenos. Ele ficou conhecido por seu conteúdo humorístico, vlogs, desafios e pegadinhas que compartilhava em suas redes sociais. Gordo Peruci somava mais de 1,5 milhão de seguidores no YouTube, Instagram e TikTok.