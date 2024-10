Lionel Richie compara turnê a férias ao anunciar shows na Europa

Por Carla O’Connor

(Reuters) - O astro da música norte-americana Lionel Richie disse que vai para o "melhor local para turnês do mundo" no próximo ano, ao anunciar uma nova série de shows na Europa.

A turnê "Say Hello To The Hits" do cantor e compositor vencedor do Grammy começará em Belfast em 31 de maio e terminará em Madri em 2 de agosto.

Nesse intervalo, haverá shows em Londres, Dublin, Amsterdã, Paris e Berlim, entre outras cidades europeias.

"É basicamente o melhor local para turnês do mundo... Se você conseguir construir uma base de fãs fiéis na Europa e no Reino Unido, terá isso para o resto da vida", disse Richie à Reuters em uma entrevista.

"E acho que, para mim, é como se eu ouvisse bem-vindo ao lar quando chego à Bélgica, e bem-vindo ao lar quando chego à Inglaterra e à Escócia... é quase como se eu morasse lá."

Richie, conhecido por sucessos como "Hello" e "Dancing on the Ceiling", comparou a turnê a férias.

"São minhas férias... Estou ansioso por elas. Não é trabalho... é realmente apenas um período de lazer em que vou e saio com todos os meus amigos na Europa", afirmou ele.

O músico de 75 anos, que começou sua carreira com os Commodores antes de seguir carreira solo na década de 1980, vendeu mais de 125 milhões de álbuns em todo o mundo.

No mês passado, ele anunciou que suas apresentações "King of Hearts" no Encore Theatre, em Las Vegas, foram estendidas até 2025.

"Só Deus sabe como isso se manteve por tanto tempo", disse ele sobre seu sucesso musical duradouro. "Mas... tem sido realmente uma jornada maravilhosa nos últimos 50 anos."