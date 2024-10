Duda Nagle abre jogo sobre separação de Sabrina Sato: 'Demorou uns 2 anos'

Duda Nagle, 41, comentou o delicado processo que envolveu o fim de seu casamento com Sabrina Sato, 43.

O que aconteceu

O ator contou que ele e Sabrina tentaram salvar o casamento e levaram quase dois anos até optar mesmo pela separação. "Foi muito difícil, muito pesado. Posso dizer pelo meu lado, pequei pelo excesso. Fiz o meu melhor no sentido de ter certeza, não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos. A gente tentou mais um pouco", recordou ele, em entrevista ao programa Companhia Certa (RedeTV!).

Duda frisou, entretanto, que segue formando uma família com a ex-esposa e com a filha deles, Zoe, 5. "As pessoas iam sentindo, porque tem a parte da comunicação não verbal. Enfim, tomamos a decisão e agora nosso desafio é blindar a família. A etapa do casal se encerrou, mas a família é eterna. Temos que agir pelo bem da Zoe."

Por conta da fase pessoal tumultuada, Duda se afastou temporariamente da TV, mas já deseja voltar. "Optei por uma retirada estratégica também por causa do ano passado, que foi muito tumultuado. Falei: 'Se for fazer uma novela no Rio de Janeiro, por exemplo, aí minha vida vai colapsar de vez'. Agora já estabilizei minha vida e estou com vontade de voltar."