Dieguinho: Gizelly tem feito um dos jogos mais burros da Fazenda 16

Gizelly Bicalho segue "perseguindo" Sacha Bali na Fazenda 16 (Record) e dando protagonismo ao ator com críticas diárias a ele.

Em conversa nesta segunda-feira (21) com Fernanda e Babi —que fazem parte do "grupo de rivais" da peoa—, a ex-BBB chamou Sacha de "frio e calculista". "É uma fixação, uma vontade de falar do Sacha, que domina todas as narrativas da Gizelly", avalia Dieguinho. "Ela está ajudando o cara a ganhar o programa e ter o favoritismo".

O comentarista diz que a peoa já obteve todas as "respostas" que precisava do público, ao ver Sacha Bali voltar de repetidas roças. "Ela poderia aprender e mudar a rota, minimamente, para não sair do programa absurdamente rejeitada", avalia.

Uma das pessoas que têm feito o jogo mais burro da Fazenda chama-se Gizelly Bicalho Dieguinho

Sacha vai de vilão a queridinho

Ao perseguirem Sacha em um "ato de desespero", os peões da Fazenda reforçam a narrativa de vítima e, cada dia mais, "entregam" o prêmio do reality para o ator, diz Dieguinho. "Sacha pode ser completamente equivocado, mas foi colocado no papel que todas as 'tias' adoram", avalia.

Segundo o comentarista, a "burrice inexplicável" do grupo de Zé Love acabará por definir a final do programa —com Sacha entre os finalistas.

Kerline diz que Sacha não é uma figura carismática, mas consegue contornar essa característica dado o enredo que recebeu. "Ele não era para ser 'querido', mas está tendo [esse enredo] por ser perseguido", diz. "Ele não tem o carisma de um campeão, mas entregam [a vitória] nas mãos dele".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 9911 votos 1,47% Albert Bressan 1,49% Babi Muniz 1,51% Camila Moura 1,45% Fernanda Campos 1,89% Fernando Presto 1,42% Flor Fernandez 2,26% Flora Cruz 1,56% Gui Vieira 1,44% Gilsão 1,94% Gizelly Bicalho 1,44% Juninho Bill 1,50% Júlia Simoura 1,50% Luana Targino 25,70% Sacha Bali 2,93% Sidney Sampaio 1,85% Vanessa Carvalho 19,62% Yuri Bonotto 4,97% Zaac 24,03% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9911 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso