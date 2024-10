Após sequestro de Primo Cícero, Esperança tem reação inesperada

No capítulo de segunda-feira (21), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zefa Leonel e Seu Tico Leonel confrontam Deodora e Ariosto sobre o desaparecimento de Primo Cícero.

Jordão Nicácio e um capanga vigiam Primo Cícero em seu cativeiro. Guilherme Tell se oferece para quitar as dívidas de Caridade, e Tôim questiona a origem do dinheiro do rapaz.

Marcelo Gouveia e Blandina comunicam que afastarão Artur e Quinota da Gruta Azul. Ariosto, Seu Tico Leonel e Padre Zezo tentam descobrir o paradeiro de Primo Cícero.

Fé e Caridade sofrem com o sequestro do pai, enquanto Esperança fica apreensiva. Blandina intriga Marcelo Gouveia contra Artur. Deodora manipula Jordão Nicácio para atentar contra Primo Cícero.