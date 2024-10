Zé define alvos para enviar para a Baia de A Fazenda: 'Ela vai ficar louca'

Zé Love e seus aliados definiram quem devem mandar para a Baia de A Fazenda 2024 (RecordTV), caso um deles vença a Prova de Fogo.

O que aconteceu

Os peões combinaram de enviar Luana e Sacha. Para Zé, a Baia pode desestabilizar a pernambucana.

Flor: "Vamos começar a pensar em quem vai para a Baia".

Fernando: "Manda a Camila. Ela não foi ainda".

Zé: "É uma possibilidade boa, só que aí não dá para votar nela".

Fernando: "Mas eu acho que não tem que votar nela esta semana".

Zé: "E tem que votar em quem?".

Fernando: "Luana. Descobrir se ela cometeu erro lá mesmo...".

Zé: "Tem que ver quem vai para a Roça. Eu acho, sim, que deveria botar ela lá na Baia. Porque ela ia ficar muito louca".

Minutos depois, Gilson e Zaac se juntaram a eles. Zé, então, retomou o assunto.

Zé: "Gilsão, se for para a Prova [de Fogo], leva a Luana e o flautista para a Baia".

Gilson: "Quem é o flautista?".

Zé: "O Sacha. E para você, Zaac, está bom isso aí? Ele e a Luana na Baia?".

Zaac: "Sim".

Zé: "Ela vai ficar maluca lá embaixo!".

