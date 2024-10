Edu Guedes abre o coração: 'Quem deu o primeiro beijo foi a Ana'

Edu Guedes deu detalhes do relacionamento com Ana Hickmann em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili (SBT).

O que ele disse

Primeiro beijo foi iniciativa de Ana Hickmann. "A gente foi conversando, antes do Natal a gente saiu para conversar, fomos nos aproximando novamente em janeiro. E quem deu o primeiro beijo foi a Ana. Eu fui dar tchau para ela, e ela virou o rosto. Ela estava passando por muita coisa, seria indelicado da minha parte eu estar ali para ajudar e abusar da situação".

Houve interesse amoroso nos 20 anos de amizade? "A gente nunca tinha falado sobre isso. Foi uma amizade. A gente era muito novo, eu era casado e ela também. A gente sempre se respeitou e respeitou quem estava com a gente também. A gente não se via desse jeito".

Edu e Ana estão noivos há pouco mais de um mês. Os dois assumiram namoro em março de 2024, após término conturbado de Ana Hickmann com o ex-marido, Alexandre Correa. Apresentadora anunciou término em novembro 2023 ao denunciar ter sofrido violência doméstica.