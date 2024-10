TOCA busca novo talento na música; inscrições vão até 31 de outubro

Atenção, artistas independentes de todo país! Dia 31 de outubro acabam as inscrições para o Toca Revela, o Reality, competição musical que vai revelar um novo talento na música.



Você que é artista autoral e tem o sonho de lançar suas músicas para o país inteiro, é só se inscrever AQUI.



É necessário enviar um vídeo falando um pouco sobre você e outro vídeo de uma performance de uma música autoral. Vale todo e qualquer gênero musical e formato -- pode ser banda, dupla, artista solo.



Oito participantes serão selecionados e quem escolhe o grande vencedor é o público.

O grande prêmio é um EP produzido por Dudu Marote, que já trabalhou com Emicida, Skank, Iza e Elza Soares, e distribuído pela Altafonte Brasil, que está presente em mais de 170 países.



Os apresentadores Larissa Luz e Arapê Malik explicam tudo sobre a dinâmica do primeiro reality musical criado para as redes sociais, sem confinamento -- você pode participar de qualquer lugar do Brasil. TOCA Revela, o Reality estreia dia 12 de novembro, às 18h.

O que é o TOCA Revela, o Reality?

É o primeiro reality musical voltado inteiramente para as redes sociais, apresentado pela atriz e cantora Larissa Luz e pelo músico Arapê Malik.

A competição musical é uma oportunidade e tanto para quem compõe e faz música aparecer para o Brasil inteiro.

Como se inscrever?

É fácil. Na página https://tocarevela.uol.com.br/ você consegue se inscrever e ler todo o regulamento. As inscrições vão até 31 de outubro.

Qual é o prêmio?

O(A) vencedor(a) terá um EP produzido pelo produtor musical Dudu Marote, que já trabalhou com Emicida, Iza, BaianaSystem, Skank e Elza Soares.

E tem mais: as faixas serão distribuídas pela Altafonte, que tem parcerias com Liniker, Gilberto Gil, Alok, Duda Beat, além de estar presente em mais de 170 países.

É um reality show de confinamento?

Não! O Toca Revela, o Reality é o primeiro reality musical voltado inteiramente para as redes sociais. Você pode participar de qualquer lugar do Brasil. Mas se prepare: se você for finalista, vai dar uma volta em São Paulo e se apresentar por aqui.

Quando estreia?

O programa estreia no dia 12 de novembro, às 18h.

Quem pode participar?

Qualquer artista independente que tenha um trabalho autoral. Vale todo e qualquer gênero musical e formato — pode ser banda, dupla, artista solo.

Como será a votação?

Os artistas serão selecionados pelo time de entretenimento do UOL, convidados e nomes do mercado da música. Quem escolhe o vencedor é o público.

As regras para a participação estão aqui - e as inscrições vão até 31 de outubro.