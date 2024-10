Shawn Mendes dedica música a Liam Payne em show: 'O mundo está chorando'

De Splash, no Rio

Shawn Mendes, 26, prestou homenagem a Liam Payne durante show em Nova York nesta sexta-feira (18).

O que aconteceu

O cantor parou o show, fez um discurso emocionante e dedicou a música "Heart Of Gold" ao ex-cantor do Direction que morreu aos 31 anos nesta semana. A canção, no caso, foi escrita originalmente para um amigo de infância de Shawn que morreu muito jovem.

Só queria nesse segundo mandar muito amor para ele onde quer que ele esteja. O mundo está chorando por você, meu irmão. Estamos rezando pelo seu filho e sua família. Sentimos sua falta. Essa é para você hoje, Liam, de todos nós.

Shawn Mendes

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".