Zaac critica público por deixar Sacha: 'Brasil caiu no conto do vigário'

Com a volta de Sacha de sua 3ª roça de A Fazenda 16 (Record), Zaac se revoltou com a permanência do rival no jogo e desabafou com as câmeras.

O que aconteceu

Após protagonizar uma discussão generalizada contra Yuri, Sacha e Gui, o grupo de Zé Love foi para área externa se acalmar. Zaac, estressado, reclamou com o público por manter Sacha no reality rural:

Brasil, Brasil, se vocês caíram no continho do vigário, vocês tão perdidos.

Zaac: "Esses caras são as pessoas mais falsas que pude conhecer. Três falsos, tá? O Sacha é uma pessoa desprezível, que vocês estão votando para ficar, mas graças a Deus vocês não têm ele na casa de vocês para conviver o inferno que o cara é. Inferno que Sacha, Yuri e Gui, debaixo dos panos, são."

Zaac: "Fica tudo beijando a atitude deles, essa é a verdade. Moleque maluco do c******. É ele sim, é falta de caráter o que ele fez."

Zaac: "A partir de hoje não vou falar com mais ninguém. Quem vir falar comigo vai ficar falando sozinho, certo? Ficar pagando de falso aqui também não. Falsidade, de todo mundo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 1133 votos 0,44% Albert Bressan 0,79% Babi Muniz 0,62% Camila Moura 0,18% Fernanda Campos 0,18% Fernando Presto 0,18% Flor Fernandez 0,79% Flora Cruz 2,29% Gui Vieira 0,35% Gilsão 0,79% Gizelly Bicalho 0,18% Juninho Bill 0,53% Júlia Simoura 0,53% Luana Targino 18,53% Sacha Bali 6,35% Sidney Sampaio 7,41% Vanessa Carvalho 23,65% Yuri Bonotto 7,50% Zaac 28,68% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1133 votos

