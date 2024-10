Quem é a influenciadora brasileira que morreu atropelada em Paris?

A influenciadora Fernanda Lind morreu após ter sido atropelada por um veículo em Paris, na França. Ela era brasileira, mas vivia fora do país há seis anos.

Ela tinha 31 anos, e nasceu em Santos, no litoral de São Paulo. Fernanda vivia em Paris, na França, desde 2018, e costumava compartilhar dicas e curiosidades sobre a cidade.

Seu perfil no Instagram era conhecido como "Paris Lowcost", o que significa "Paris com poucos gastos". Entre as publicações, ela falava sobre meios de transporte na cidade, atrações turísticas interessantes e dicas de restaurantes.

Ela se mudou para a capital francesa acompanhada do marido, Pedro Angelo. Entre um dos destaques de seu conteúdo estava dicas de como comprar um imóvel na cidade e como conseguir um financiamento para a compra. Ela usou sua própria experiência como inspiração.

Após a morte de Fernanda, a família usou seu perfil para avisar aos seguidores. Eles ainda tomaram a decisão de manter o conteúdo dela no ar. "As postagens dela continuarão aqui pois elas ainda podem ajudar muita gente. Tenho certeza que ela ficaria muito contente".