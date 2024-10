Epic Universe abre só em maio, mas entradas estarão à venda neste mês

O Universal Orlando Resort, no estado americano da Flórida, anunciou nesta quinta (17) a data de inauguração de seu novo e aguardado parque Epic Universe: 22 de maio de 2025. Ingressos na modalidade multi-day (para diversos dias) começam a ser vendidos em 22 de outubro.

O primeiro lote contará com duas opções: o ingresso de três dias, que permitirá a visita ao novo parque em apenas um deles e disponibiliza os outros dois para passeios pelos outros parques Universal Studios Florida, Islands of Adventure e Volcano Bay; ou o ingresso Explorer 2025, que oferece a chance de um dia de visita ao Epic Universe em um período de 14 dias, com o restante da viagem aproveitada nos outros parques do complexo.

Outras opções de ingressos serão comercializadas posteriormente, em uma data mais próxima à abertura, informou ainda a organização do parque. A bilheteria virtual estará disponível através do universalorlando.com/epicuniverse.

Também no dia 22 de outubro, a Universal começará a aceitar as primeiras reservas para o seu novo Universal Helios Grand Hotel, o enorme hotel dentro do Epic Universe que, como ele, abre as portas em 22 de maio.

O Epic Universe

Com cinco mundos imersivos, o Epic Universe é o mais ambicioso projeto do Universal Orlando até o momento e promete oferecer atrações tecnológicas que transportarão os visitantes para seus diferentes universos — entre eles estarão uma nova área dedicada a Harry Potter e outra aos personagens da Nintendo.

Ao todo serão 50 atrações e experiências, além de opções de entretenimento, restaurantes e lojas. Com o Epic Universe, a Universal pretende se tornar um destino de férias mais longas em Orlando — o que não era tão comum anteriormente com a grande oferta de parques temáticos para toda a família na região.

Sua abertura não representa apenas maior oferta de atrações, mas chega junto à ampliação do Universal City Walk, além da capacidade de acomodação dos hóspedes em 11 hotéis.

Portal do The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, no Epic Universe Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Os cinco mundos imersivos do Epic Universe

CELESTIAL PARK

Espécie de "porta de entrada" para as outras áreas do parque.

Terá como inspiração jardins vivos ao longo de águas cintilantes e uma arquitetura impressionante com elementos da astronomia e mitologias.

Segundo a Universal, no Celestial Park, os turistas poderão fazer trilhas, passear e embarcar em um cometa cadente para uma aventura na montanha-russa, além de curtir opções de gastronomia e compras.

Mundo Celestial Park, no Epic Universe Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

THE WIZARDING WORLD OFF HARRY POTTER - MINISTRY OF MAGIC

Área misturará a Paris mágica dos anos 1920, vista nos filmes "Animais Fantásticos", com o Ministério da Magia britânico da saga do bruxinho Harry Potter.

Mais do mundo Celestial Park Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

SUPER NINTENDO WORLD

Entrando pelo icônico cano verde, visitantes deverão descobrir por lá uma nova maneira de jogar ao entrar no mundo de Mario, Luigi, Princesa Peach e Donkey Kong, promete a Universal.

Portal do Super Nintendo World no Epic Universe Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON - ISLE OF BERK

Por lá, os viajantes poderão voar com dragões em um mundo colorido com aventuras Vikings baseadas na franquia de filmes "Como Treinar o Seu Dragão".

Portal do How to Train Your Dragon - Isle of Berk Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

DARK UNIVERSE

É a área que promete maior "mistério", com uma paisagem sombria por onde monstros vagam e onde se encontrará de tudo, até os experimentos da Dra. Victoria Frankenstein.

Portal do Dark Universe Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

A Universal adiantou detalhes de como serão as experiências do primeiro mundo, o Celestial Park. Entre os destaques estão shows de fontes em todos os 28 mil metros quadrados de água da área, em que elas balançarão, dançarão e atingirão alturas de até 41 metros no ar, com música e iluminação interativa, que se transformará do dia para a noite.

Conceito das atrações do Celestial Park no Epic Universe Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Atrações do Celestial Park

Starfall Racers: montanha-russa de lançamento duplo que leva os visitantes a voar pelos céus, a bordo de cometas em uma corrida para ver quem é o mais rápido.

Starfall Racers do Celestial Park Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Atingirá velocidades de até 100 km/h e alturas de até 40 metros ao longo de 1.524 metros de pista, o que a tornará a montanha-russa mais emocionante do Epic Universe. Haverá manobras exclusivas e que prometem muita adrenalina como o "Celestial Spin", em que os dois veículos realizam um cruzamento invertido enquanto aceleram no ar.

Constellation Carousel: "peça central" do Celestial Park, em que visitantes farão um giro fantástico a bordo de constelações que deslizam para frente, para trás e fazem rotações de 360º pela Via Láctea, em uma dança coreografada de música e brilho das estrelas.

Constellation Carousel do Celestial Park Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Astronomica: área interativa para se divertir na água, também funcionará como uma rosa dos ventos gigante para as "maravilhas" do Epic Universe, com fontes azuis cristalinas que ganham vida e dançam ao redor dos visitantes.

Vista aérea do mundo Celestial Park Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Gastronomia e entretenimento

Restaurantes

O Celestial Park terá desde casas com serviço completo até "fast-foods" com diversas opções de cardápios. Conheça alguns deles:

Atlantic: restaurante de serviço completo "Surf and Turf" (de carnes e peixes) situado dentro de um aquário vitoriano com vistas incríveis para o Celestial Park.

Atlantic do Celestial Park Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Blue Dragon Pan-Asian Restaurant: casa também de serviço completo onde os clientes farão uma viagem gastronômica pela Ásia saboreando pratos autênticos da culinária chinesa, japonesa e tailandesa. O local será decorado com dragões de neon e lanternas orientais, com uma atmosfera etérea.

The Blue Dragon Pan-Asian Restaurant do Celestial Park Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

The Oak & Star Tavern: casa de churrasco.

Pizza Moon: pizzaria com menu que promete oferecer grande variedade de sabores.

Lojas e hotel

Nintendo Super Star Store: como o nome sugere, será o local certo para encontrar lembrancinhas com o tema Super Nintendo World.

Exterior da Super Nintendo Store Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Moonship Chocolates & Celestial Sweets: loja com seleção de doces e outras delícias.

Interior da Super Nintendo Store Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Universal Helios Grand Hotel: localizado no final do Celestial Park, o novo hotel é projetado para transportar os hóspedes para o encontro entre céu e terra em seus 500 quartos, com entrada exclusiva para o Epic Universe.

Universal Helios Grand Hotel Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

A Universal revelará mais detalhes da construção do novo parque temático — que deverá ser energeticamente eficiente e erguido sob práticas de construção sustentável — nos próximos meses em seu site e no Instagram.

*Com informações de matéria publicada em 30/01/2024.