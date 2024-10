Liam Payne foi do 'boom' com One Direction a voo solo conturbado; entenda

Liam Payne, ex-integrante de uma das maiores boybands do pop, o One Direction, que morreu na quarte-feira (16), teve carreira meteórica aos 16 anos, com sucesso global de 2010 até 2016. Em seguida, o cantor tentou carreira solo, mas não emplacou nenhum sucesso. Ele lançou um único disco solo e alguns singles, parcerias e trilha sonora, mas nada próximo ao sucesso do 1D.

Entenda a trajetória

A primeira vez no X-Factor UK em 2008. Liam se tornou conhecido aos 14 anos, quando fez sua primeira audição no programa britânico "X-Factor UK". Ele acabou não passando para as fases posteriores, mas fez sucesso com o público e Simon Cowell convidou Liam para fazer outra audição 2 anos depois.

Segunda vez no X-Factor e a formação do One Direction. Dois anos depois, em 2010, Liam realmente retornou ao programa e acabou passando para todas as fases e sendo colocado no que viria a ser o One Direction, formado pela cantora e ex-Pussycat Dolls Nicole Sherzinger. Uma das performances mais vistas da temporada é a primeira deles como grupo, um cover de "Torn", hit dos anos 90.

'Up All Night' e a primeira turnê do grupo. One Direction já era um sucesso desde o começo e com uma série de singles que hitaram logo no primeiro disco, eles embarcaram na primeira turnê a "Up All Night: The Live Tour", que aconteceu entre 2011 e 2012. Os ingressos de todos os shows esgotaram em menos de dez segundos.

Sucesso ainda maior em 'Take Me Home'. O segundo álbum do grupo, "Take Me Home", lançado no fim de 2013, foi um sucesso como o primeiro e contou com três singles: "Live While We're Young", "Little Things" (escrita por Ed Sheeran) e "Kiss You". O disco foi o quarto mais bem sucedido do ano, com mais de 4.4 milhões de cópias vendidas.

'Midnight Memories', 'This is Us' e turnê em estádios. Em julho de 2013 o grupo lançou seu terceiro disco, com "Best Song Ever" como single principal e quebrando recorde de visualizações em 24 horas no Youtube. No mesmo ano, o grupo teve seu primeiro documentário-show lançado, o "This is Us", que arrecadou mais de 60 milhões de dólares mundialmente. Em 2013 eles anunciaram a primeira turnê toda em estádio do grupo, a "Where We Are Tour", que teve 69 shows em 2014.

O último disco dos cinco juntos, 'Four'. No fim de 2014, depois de completarem a longa turnê "Where We Are", One Direction lançou o último grupo com a formação completa, o "Four". O disco teve dois singles, "Steal My Girl" e "Night Changes". Zayn acabou saindo do grupo no início da turnê do disco, no início de 2015. A turnê "On the road again", que aconteceu em 2015, foi turbulenta com a saída de Zayn logo no início, mas teve mais de 70 shows e 260 milhões de dólares (quase R$ 1 bilhão).

Muita história para contar no trabalho final, 'Made in the A.M'. Em 2015 o grupo lançou o último disco antes de entrar em hiato. "Made in the A.M" contou com quatro single: "Drag Me Down", "Perfect", e "History", uma música que fechou o ciclo do 1D, tanto para os artistas quanto para os directioners, fãs do grupo, mostrando a trajetória deles desde o X-Factor até 2015.

Carreira solo

'Strip that down', primeiro single de Liam sozinho. Liam lançou em 2017 uma parceria com o rapper Quavo, do trio Migos, que foi seu trabalho solo de maior sucesso. "Strip that down" posteriormente entrou no primeiro disco completo do cantor. Ele também lançou dois outros singles: "Bedroom Floor", escrita por Charlie Puth, e "Get Low", parceria com Zedd.

Liam lançou o primeiro EP solo, 'First time'. Em 2018 Liam lançou um EP com apenas quatro faixas, que teve um lançamento conturbado e adiado algumas vezes. A música título é outra parceria com um rapper norte-americano, dessa vez Frenchie Montana. A música atingiu apenas a 69ª posição nos charts britânicos. Em 2018, ele emplacou uma colaboração com Rita Ora no último filme da trilogia "Cinquenta Tons de Cinza", a música "For you". Naquele mesmo ano, Liam fez outra parceria, dessa vez com o colombiano JBalvin, em "Familiar".

LP1, uma reunião de todos os trabalhos solo de Liam. Quando finalmente foi lançado em 2019, o LP1, primeiro disco completo do Liam, ele foi um compilado de músicas que já haviam sido lançadas anteriormente entre 2017 e 2018 e algumas canções inéditas como o single "Stack It Up", outra colaboração com rapper americano, o A Boogie wit a Hoodie.

O último trabalho de Liam: 'Teardrop'. Em março de 2024 Liam lançou uma versão acústica de "Teardrop", que seria o primeiro single do seu futuro segundo álbum que ele estava trabalhando.