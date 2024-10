Léo Santana adia PaGGodin em São Paulo diante possibilidade de temporal

Léo Santana adiou o show que faria em São Paulo neste sábado (19) com o projeto PaGGodin.

O que aconteceu

A equipe do cantor emitiu um comunicado nesta sexta-feira (18), informando a decisão. Ao invés de se apresentar no sábado, o cantor agora vai cantar no domingo (20).

De acordo com a equipe de Léo, as previsões meteorológicas motivaram a decisão. A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas de 200 mm no fim de semana. A previsão ainda mostra que o estado deve ser atingido por ventos de até 60km/h.

O local do show não mudou. Assim como anteriormente, Léo Santana se apresenta no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 14h30.

As atrações seguem confirmadas. Para o PaGGodin em São Paulo, Léo Santana recebe no palco Péricles, Thiaguinho e MC Daniel. Eles seguem na programação, mesmo com o adiamento.

Os portões do evento abrem ao meio dia, e o show começa às 14h30. A primeira participação especial será Thiaguinho, que sobe ao palco às 15h30. Ele será seguido de MC Daniel, às 17h30, e Péricles às 20h30. O PaGGodin está previsto para acabar às 22h.