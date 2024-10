Alessandra Negrini diz que não conseguiu aprender pompoarismo; entenda

Alessandra Negrini, 54, disse que tentou aprender a fazer pompoarismo, mas não conseguiu avançar nas habilidades íntimas, como "expelir" objetos com a genitália.

O que aconteceu

Negrini fez a confissão durante participação no Lady Night, ao ser questionada por Tatá Werneck se faz pompoarismo. "Tentei, mas não consegui... Só consegui segurar. Mas tem a galera que fuma, né?", declarou a atriz, que afirmou estar com a lubrificação em dia.

Pompoarismo é uma técnica que ajuda a contrai e relaxar os músculos do assoalho pélvico e melhorar o prazer sexual. Alguns famosos são adeptos da técnica, a exemplo de Deborah Secco. A atriz, inclusive, disse ter habilidades com a vagina, como arremessar bolinhas de pingue-pongue e fumar cigarro.

No Lady Night, Alessandra também comentou o relacionamento que viveu com Marcos Palmeira. "Eu peguei o Marcos Palmeira, namorei. Você não sabia?", contou. Ela recordou que os dois namoraram no final da década de 1990 e que o ator a tratava "como brother". "Ele trata geral como um brother", explicou.

Em outro momento, Negrini e Tatá Wernek simularam uma cena em que a atriz pega nos seios da apresentadora. "Desculpa, como eu fiquei excitada, eu vou ter que sair", disse Tatá.

Alessandra voltou a fazer a cena, tocando nos seios de Werneck novamente, que comemorou. "Eu gostei muito, eu amo meu trabalho".