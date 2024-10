Liam Payne: por que One Direction acabou e por onde andam os outros membros

A banda One Direction, também conhecida pelos fãs como 1D, emplacou diversos sucessos ao redor do mundo antes de anunciar um hiato indefinido em 2016.

Formada inicialmente por cinco jovens meninos, o 1D teve um triste episódio adicionado à sua história na última quarta-feira (16): Liam Payne, um dos integrantes da boy band, morreu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Abaixo, relembre o início e o fim da banda, e veja como estão os demais membros atualmente.

O começo

Cantores participaram de reality show musical antes de formar a banda. Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik iniciaram suas carreiras no programa The X Factor, no Reino Unido. De forma individual, os jovens buscavam entrar no mundo da música.

Jurados do reality mudaram o rumo dos garotos no programa. Simon Cowell e Nicole Scherzinger, vocalista do grupo feminino The Pussycat Dolls, faziam parte do time que decidiu unir os então meninos em uma nova boy band. Nascia, assim, o One Direction.

Apesar de não vencer o programa, o One Direction iniciava ali uma carreira de sucesso. O grupo terminou o The X Factor em terceiro lugar, e assinou contrato com uma gravadora logo após o fim do reality.

Sucesso do grupo foi estrondoso, em especial entre as adolescentes. O hit "What Makes You Beautiful", lançado em 2011, é considerado pela Billboard como o maior sucesso do One Direction. Somente no YouTube, a música conta com mais de 1,5 bilhão de visualizações. O primeiro álbum do grupo, "Up All Night", foi o disco britânico mais vendido daquele ano.

Banda teve filme especial e turnê com shows no Brasil. O filme "One Direction: This Is Us", de 2013, documentou a trajetória da banda até ali. Durante a turnê de 2014, a banda se apresentou em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Boy band alcançou recordes na música. Segundo a Billboard, o One Direction vendeu mais de 50 milhões de discos ao redor do mundo e, em 2014, se tornou o primeiro grupo a ter os quatro primeiros álbuns no topo da aclamada lista Billboard 200.

O fim

Zayn Malik anunciou sua saída do grupo em 2015. Segundo a Billboard, ele optou pela saída para "relaxar" e ficar "fora dos holofotes". Sem Malik, o One Direction, agora como quarteto, lançou o álbum "Made in A.M", o último da boy band.

No ano seguinte, o One Direction declarou que entraria em hiato indefinido. No então Twitter, Niall Horan anunciou que a banda pausaria a carreira. "Ok, muitos rumores rolando. Nós não estamos terminando, mas vamos fazer uma merecida pausa em algum ponto do ano que vem", publicou.

À época, a imprensa norte-americana noticiou que a intenção do grupo era permanecer parado por cerca de um ano. Segundo os veículos locais, a decisão não teria relação com a saída de Malik —o One Direction faria uma pausa como conjunto mesmo se todos os membros ainda estivessem participando do grupo.

Último show da banda foi em outubro de 2016, na Inglaterra. Depois da apresentação pela turnê "On the Road Again", o grupo não retornou mais às atividades musicais, e seus membros seguiram com seus respectivos projetos individuais.

Por onde andam os outros integrantes?

Harry Styles

Aos 30 anos, Styles é um dos membros que mais teve sucesso após a saída do One Direction. O britânico seguiu na música e reuniu multidões em shows espalhados pelo mundo nos últimos anos. A última turnê, Love On Tour, aconteceu em 2023.

Em 2017, Harry Styles estreou como ator no filme de ação "Dunkirk". Em 2021, atuou no filme "Eternos", dos Estúdios Marvel e, em 2022, foi um dos protagonistas de "Não Se Preocupe, Querida".

Além de cantar e atuar, Styles faz sucesso nas redes sociais: somente no Instagram, são mais de 47 milhões de seguidores.

Como cantor solo, "As It Was", música lançada em 2022, é um dos maiores hits de Styles, com mais de 770 milhões de visualizações no YouTube.

Louis Tomlinson

Após o fim do 1D, Louis Tomlinson seguiu como cantor, tendo lançado seu álbum mais recente em abril deste ano. Em publicação no Instagram para anunciar o lançamento do disco ao vivo que leva seu nome, Tomlinson declarou se sentir "sortudo" por ter feito duas turnês mundiais nos últimos três anos.

Confira abaixo o hit "Back To You", lançado por Louis Tomlinson em 2017 e até hoje um dos maiores sucessos da carreira solo do cantor:

Niall Horan

Seguindo como cantor solo após sair do One Direction, Niall Horan lançou seu primeiro álbum, Flicker, em 2017. O segundo disco, Heartbreak Weather foi lançado em 2020. Em 2023, Horan estreou como técnino do reality musical The Voice, na versão dos Estados Unidos.

Em turnê do álbum "The Show: Live From Madison Square Garden", lançado em agosto, Horan se apresentou no Brasil pela terceira vez no final de setembro, com shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Lançado em 2017, o hit "Slow Hands" segue como o mais popular de Horan no YouTube, com mais de 244 milhões de visualizações.

Zayn Malik

Após ser o primeiro membro a deixar o One Direction, Zayn Malik se manteve no ramo da música. Até o momento, Malik já lançou quatro discos solo. No Instagram, Malik é o ex-integrante do 1D com maior número de seguidores: atualmente, são mais de 52,5 milhões de pessoas acompanhando as postagens do cantor.

Malik também um número impressionante de visualizações no YouTube: "Dusk Till Dawn", parceria com Sia lançada em 2017, tem mais de 2,1 bilhões de visualizações (confira abaixo). "Pillowtalk", cujo clipe tem a participação de Gigi Hadid, então namorada do cantor, soma mais 1,2 bilhão de views.

No próximo dia 23, Zayn Malik começará sua primeira turnê solo, com show em São Francisco, nos Estados Unidos.

O que aconteceu com Liam Payne

Cantor foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina. Payne morreu na tarde de quarta-feira (16), aos 31 anos. Segundo informações confirmadas pelas autoridades aos jornais locais, o britânico caiu do terceiro andar do hotel CasaSur, no bairro de Palermo.

Pouco antes da queda de Payne, a polícia havia recebido relatos sobre um homem agressivo no hotel, que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool. Na ligação feita às 17h04, o gerente do hotel informa que o hóspede estava "destruindo o quarto inteiro". Segundo o periódico Clarín, havia a suspeita de que o homem mencionado seria Liam Payne. Às 17h11, Liam Payne foi declarado como morto.

Jornais argentinos divulgaram fotos do quarto em que Payne estava hospedado. Nas imagens, uma TV aparece quebrada e um pó branco é visto espalhado pelo local. Não foi confirmado se a substância em questão é cocaína.

Así encontraron la habitación del hotel desde donde cayó Liam Payne, el excantante de One Direction https://t.co/n86SzPv8jN pic.twitter.com/05enYom8BE -- LA NACION (@LANACION) October 17, 2024

Em 2021, Liam Payne falou sobre seus problemas com drogas. Em junho de 2023, o cantor comemorou seis meses de sobriedade após encerrar um período de cem dias internado numa clínica de reabilitação. Payne é pai de um garoto chamado Bear.