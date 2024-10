Cíntia sobre beijo de Gizelly em Zaac: 'Era melhor nem ter acontecido'

Durante participação no programa Aquecendo O Feno desta quinta-feira (17), a apresentadora Cíntia Lima comentou sobre o romance entre Gizelly em Zaac.

O que aconteceu

Questionada sobre a postura dos peões no jogo, Cíntia reforçou que acredita que o cantor ainda se posiciona como planta.

Cíntia fala sobre Zaac: "Não citamos o nome dele durante todo o programa, então deve estar fraco no jogo."

"Era melhor [Gizelly] nem ter beijado", completou.

