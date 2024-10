Bruno Mars e Rosé assistem a jogo no Maracanã e surpreendem fãs; veja

Bruno Mars, 39, e Rosé, estrela do grupo de K-pop BlackPink, 27, assistiram a um jogo de futebol no Maracanã nesta quinta-feira (17).

O que aconteceu

A dupla de astros foi flagrada na arquibancada da partida do Flamengo contra o Fluminense. Os artistas foram filmados por vários torcedores que também estavam presentes, enquanto demonstraram carisma com os fãs.

Rosé aproveitou a experiência no Brasil para gravar um vídeo com Bruno. Os dois fizeram dancinhas e vibraram junto à torcida enquanto acompanhavam a partida.

O perfil oficial do Maracanã também compartilhou fotos do flagra. "Bruninho is in the house! Come to Brasileirão, Bruno come to Brasileirão?", disse a conta do estádio no Instagram.

Bruno e Rosé estão lançando uma música inédita nesta semana. A cantora veio ao Brasil para juntar-se ao astro na divulgação da canção "APT", que estreia nesta sexta-feira (18).

Neste mês, Bruno Mars deu início a uma série de vários shows pelo país. Depois de seis apresentações em São Paulo, Mars fará mais dois shows no Rio de Janeiro, dois shows em Brasília, dois shows em Curitiba e um em Belo Horizonte.

BRUNO MARS E ROSÉ NO MARACANÃ pic.twitter.com/r6f5njJ9mF -- Bruno Mars Access (@BrunoMarsAccess) October 18, 2024