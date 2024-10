Anderson Silva revela amor por 'Call of Duty' e desejo de virar personagem

Seguindo a tradição iniciada em 2012, a divulgação do novo "Call of Duty: Black Ops 6" quer que você tire tempo das tarefas para curtir o game. Para isso, eles contam com o Replacer, vivido pelo sueco Peter Stromare (de "Prison Break" e "Fargo), que assume o trabalho de quem só pensa em jogar —como a massagista de Anderson Silva.

Em um dos divertidos comerciais da campanha, o ex-lutador e lenda brasileira do UFC se depara com o Replacer no lugar de sua massagista de confiança, e logo é sujeito a uma sessão um pouco mais agressiva que o comum. É uma propaganda curta, mas a conexão do lutador com a franquia de jogos de tiro é muito mais duradoura.

"Sou muito fã da "Activision" e de "Call of Duty", jogo desde os primeiros", falou Silva a Splash, direto de Las Vegas, em chamada de vídeo. "Essa sinergia trouxe a oportunidade de participar desse comercial. [...] Parece que temos essa relação há anos, estou muito feliz de poder participar da construção e promoção do novo jogo."

A conversa aconteceu durante uma tarde de correria na Brasil Game Show 2024, mas o atleta estava tranquilo, curtindo a manhã em casa, e até chegou a mostrar seu adorável neto pequeno antes de engatar no papo gamer. Quando começou, porém, se mostrou um fã assíduo da saga, muito além de uma simples parceria de marketing.

Anderson Silva é um caso raro entre fãs de "Call of Duty": seu amor pela saga não está no frenético e ridiculamente popular modo multiplayer online, mas sim nas campanhas para um jogador, que frequentemente são vistas como descartáveis por quem prefere só trocar tiros com outros jogadores na internet.

Sempre joguei e gostei muito de jogos, principalmente os de história. 'Call of Duty' são os meus favoritos porque as campanhas são muito legais. As histórias dos jogos me dão bastante inspiração para escrever. São histórias incríveis que sempre deixam uma mensagem bacana, para pensarmos e refletirmos sobre. Sou muito fã, sou suspeito para falar.

Anderson Silva é uma figura tão única na comunidade de fãs da saga que até seu título favorito da franquia é curioso. "Todos são incríveis, desde o primeiro, mas o meu favorito é 'Call of Duty: Ghosts'", disse, com um enorme sorriso no rosto. Por curiosidade, o game de 2013 é um dos mais odiados pelos fãs, com avaliação média de 4.3/10 pelos usuários do Metacritic.

O ex-lutador não se importa, e logo começou uma apaixonada argumentação por uma continuação, já que o original deixa um enorme gancho narrativo, que não foi retomado em mais de uma década:

Nós não tivemos um final daquela história, sabemos que os dois irmãos ficaram ali e um foi sequestrado pelo algoz da história toda. E a gente não teve uma continuação! Não sabemos se o garoto vai voltar do mal, e o irmão terá que trazê-lo de volta. É um que eu gosto muito porque tem a conexão do pai e os filhos, e dos irmãos continuando o legado do pai assassinado pelo melhor amigo, que acabou se tornando um cara do mal. É um jogo que eu gostaria muito que tivesse um desfecho ou uma continuidade.

Sonho de ser personagem no game

Outro fator que diferencia Anderson Silva dos demais gamers é que ele é, bom, uma personalidade famosa. Sua brilhante história no octógono já lhe rendeu aparição em diversos jogos licenciados, como os títulos de UFC e da Pride FC. "A primeira vez que eu me vi num jogo foi em um dos games do Pride. Foi incrível ter o meu personagem!", relembrou. "Isso foi muitos anos atrás, ali em 2000 ou 2001. Foi o primeiro jogo que tive a oportunidade de fazer parte, e foi legal."

Mas Silva só se sentirá satisfeito quando der as caras no modo história de um "Call of Duty". "Meu sonho é fazer parte da campanha!", falou. Ainda que esteja divulgando o vindouro "Black Ops 6", Anderson Silva se mostrou especialmente entusiasta da outra subsérie mais amada da franquia: a saga Modern Warfare, que traz conflitos em uma versão fictícia do presente. Nessa hora do papo, o ex-lutador virou a câmera e mostrou uma coleção de bonecos do trio de soldados John 'Soap' MacTavish, Simon 'Ghost' Riley, e o capitão John Price.

"Seria incrível, né? Imagina Anderson Silva como um dos personagens, sendo comandado pelo Capitão Price?", falou, esperançoso. "Cara, é uma coisa que eu sempre tentei fazer parte. Vamos esperar, o tempo é dono da verdade."

A esta altura, a entrevista já tinha se tornado uma conversa casual entre fãs, e Silva encerrou com uma anedota pessoal. Sua reação à morte de John 'Soap' MacTavish no recente "Modern Warfare 3", de 2023. O atleta ficou tão abalado que até mesmo deu um susto (e spoilers) em seus filhos.

"Fiquei muito triste do Soap ter morrido, não queria. [...] Quando o Makarov mata o Soap, eu falei: 'Não! Não acredito'. Soltei o controle e meio que fiquei em choque. Minha esposa entrou no quarto para saber o que aconteceu, e eu falei: 'o cara morreu'. Aí já comecei a ligar para o Gabriel, Kalyl e João. Botei todo mundo na ligação: 'Caras, vocês não sabem quem morreu, vocês não tão entendendo. O Soap morreu', aí eles gritaram: 'P*rra, pai, não conta o jogo, para de dar spoiler!"

"Depois que passou um tempo eu até postei a despedida [dos personagens] ao Soap, mas eu fiquei triste, de verdade. Espero que, no próximo jogo, o Capitão Price consiga pegar o Makarov e prendê-lo, porque ele precisa pagar pela morte do Soap."

Com trama de paranoia, ambientada durante a Guerra do Golfo, "Call of Duty: Black Ops 6" chega em 25 de outubro aos consoles Xbox, PlayStation e ao PC.