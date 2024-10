A Fazenda 16: Após detonar Sacha, Larissa pede votos para ex-ficante

Após criticar Sacha Bali fora da Fazenda 16 (Record), Larissa Tomásia defendeu o ex-ficante e pediu votos para que ele permanecesse no jogo.

O que aconteceu

Sacha foi confirmado na roça na noite desta quarta-feira (16), após perder a Prova do Fazendeiro.

Larissa, por sua vez, publicou no X, antigo Twitter, uma imagem de apoio ao peão com quem teve um envolvimento amoroso no reality. "Eu sou Fica Sacha", dizia a publicação. "Começou a votação hein galera?"

Apesar da relação, ao sair do reality, Larissa atribuiu "plaquinhas" negativas ao peão no programa de Rodrigo Faro, reavaliando o que tiveram.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 4ª roça? Resultado parcial Total de 74553 votos 41,68% Sacha 18,16% Suelen 40,16% Vanessa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 74553 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso