Por R$ 10 mil, Sidney deixa A Fazenda 16 sem água quente por 48 horas

Durante a formação da quarta roça de A Fazenda 16 (Record), Sidney escolheu deixar a sede por 48 horas sem água quente.

O que aconteceu

Dono do Lampião, Sidney escolheu ficar com o poder branco. Ao fim da roça, ele leu o poder, que o daria R$ 10 mil, caso ele deixasse a casa por 48 horas sem água quente.

O ator riu e brincou com os colegas. "Senhores peões, eu sinto muito, mas lá em casa tem um monte de boleto atrasado."

Os peões reagiram com humor à notícia e riram, aplaudindo Sidney.

Galisteu, então, informou que a sirene de punição iria soar, para sinalizar o início do corte de água.

