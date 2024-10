Peões cobram Flor por fala durante roça de A Fazenda: 'É a mais atacada'

Após o fim da formação da quarta roça (A Fazenda 16), Zé Love, Gilsão e Zaac conversaram com Flor no quarto da sede sobre seu voto.

O que aconteceu

Flor disse, ao votar em Suelen, que votaria para encerrar com os grupos na casa.

Zé Love apontou que Flor sugeriu, então, acabar com os grupos.

Flor explicou o que queria dizer. "Um por um até sair todos eles. Não falei isso, mas foi o que eu quis dizer. Vocês não entenderam?"

Flor, de coração. Você tem que entender que, a partir do momento que não participar do grupo, você vai pra Roça e ser a mais atacada. Você é a mais atacada . Zé Love

Flor disse saber disso. "Eu sei que vão levantar questões antigas, que eu sobro no Resta Um. Eu quero que saiam todos eles pra acabar com isso de grupo. Por isso minha estratégia era votar na Sue pra acabar com isso de um lado e outro."

Ela resmungou. "Minha mãe sempre falou 'pra um bom entendedor, meia palavra basta'."

