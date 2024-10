Dieguinho: Goste ou não, Suelen move A Fazenda e saída deixaria jogo chato

Vetada da Prova do Fazendeiro e apontada nas enquetes como favorita para ser eliminada da Fazenda 16 (Record), Suelen pode estar em seus últimos dias de reality.

A saída da peoa, no entanto, seria uma perda para o jogo, defende Dieguinho. "Com a saída praticamente confirmada, teremos um marasmo no jogo", diz.

Falo sem medo de errar: Suelen, gostem ou não, movimenta o jogo. Mesmo com esse jeito extremamente grosseiro e desnecessário que acaba tendo em algumas discussões Dieguinho

O comentarista ainda diz que a própria Suelen já reconheceu sua arrogância, apesar de não conseguir pedir desculpas.

Flor criou expectativas, mas frusta com comodismo

Flor foi criticada por Zé Love e outros aliados na tarde desta quarta-feira (16) por atitudes de jogo.

Kerline afirma que Flor criou expectativas no início do programa, mas acaba frustrando o público ao "se esconder". "Ela teve embates (?) e derrubou um balde de gelo no fogo que estava criando. Ela estava ganhando notoriedade a agora parece agir por conveniência", opina.

Segundo a colunista, a peoa começou a agir para agradar outros peões na Fazenda. "Ela está se tornando uma personagem chata e poderia ter dado um outro desfecho para uma jornada que começou interessante". "Chata, mas ainda necessária", completa Dieguinho.

