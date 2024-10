Cotas milionárias, ex-brothers e doc: as novidades da Globo sobre o BBB 25

Big Brother Brasil chegará à sua 25ª edição em 2025, ano em que a Globo celebra os 60 anos de fundação. Splash obteve acesso ao plano comercial do reality e revela detalhes e novidades.

Como vai ser

Data de estreia: com cem episódios, o reality de convivência vai ser exibido entre 13 de janeiro e 22 de abril de 2025.

BBB Brasil - O Documentário: com quatro episódios, exibidos entre 7 e 10 de janeiro, o documentário vai aquecer o público para a nova temporada, revivendo grandes emoções e momentos marcantes que fizeram parte de toda a trajetória do BBB. "Será uma celebração à altura dessa jornada icônica, que conquistou milhões de fãs e se tornou parte integrante da cultura popular brasileira."

História de ex-brothers: nas redes sociais da emissora, ex-participantes do reality vão retomar suas raízes e contar momentos marcantes de suas trajetórias.

Decoração temática: a celebração dos 60 anos da emissora poderá ser vista nos cômodos do BBB 25. A casa terá como tema as histórias

que a Globo contou e ainda vai contar em seus 60 anos: novelas, programas de humor, auditório... Os quartos vão ser uma homenagem a essas histórias com decorações cheias de referências para o público.

BBB em duplas: o plano comercial confirma a dinâmica inédita. Pela primeira vez na história do programa, a entrada de todos os participantes será em dupla. As duas pessoas terão de enfrentar os desafios e provas do programa em conjunto. Em determinado momento do jogo, as duplas irão se separar e jogar individualmente. Só haverá um campeão.

Cotas de publicidade

Cota Big custa R$ 124.097.814 e permite a presença do anunciante em todos os canais e plataformas envolvidos na cobertura e repercussão do reality. Anunciante tem espaços exclusivos como: Plantão BBB, sete entregas com garantia de patrocínio à Prova de Resistência; presença no Globoplay com segmentação para o público-alvo da marca; estudo Brand Lift Study para compreender o impacto das campanhas; e presença em um quadro mensal com creators repercutindo os acontecimentos do reality show.

A cota Camarote custa R$ 95.108.802. Os anunciantes têm presença no envelopamento do especial das 25 edições do programa e ações de performance e out-of-home (OOH) pensados para acompanhar a jornada do consumidor.

A cota Brother custa R$ 24.540.331. A emissora garante alcance e visibilidade em momentos chave do programa.

Além dos três formatos de cotas principais, a emissora também disponibiliza cotas de cinco segundos. A cota Confronto custa R$ 47.310.710 — o anunciante estará presente em dias de dinâmicas: segunda-feira (Sincerão), quarta-feira (Festa) e domingo (Paredão) — enquanto a cota Decisões custa R$ 47.196.210 e engloba dias decisivos — terça-feira (Eliminação), quinta-feira (Prova do Líder), sexta-feira (Sextou do Líder) e sábado (Prova do Anjo).

Outros formatos, incluindo o patrocínio de provas específicas, também estão disponíveis, conforme já publicado por Splash.