Além de Eduardo Sterblitch: como outros famosos descobriram traições

Eduardo Sterblitch contou como descobriu "sem querer" que estava sendo traído.

"Estava dormindo na casa de uma namorada e lembro que fez um barulho no computador dela e eu acordei com tudo ligadão, levantei para desligar. Realmente não fui no intuito de fuçar, não estava com nada disso na cabeça. Quando olho, estava aberto um antigo programa de trocas de mensagens. E tinham muitas declarações dela com outro cara. Era muito amor! Eu fiquei muito mal com isso", declarou, no Papo de Segunda (GNT).

Além do apresentador, outros famosos expuseram como descobriram que seus parceiros os estavam traindo.

Adriane Galisteu

Imagem: Reprodução/Instagram

A apresentadora estava em uma padaria quando descobriu a traição do ex-namorado. Acompanhada de uma amiga, ela decidiu parar para fazer um lanche.

Adriane, então, foi surpreendida por uma desconhecida. "De repente, entra na padaria uma anja. Só pode ter sido um enviado de Deus naquela hora. Ela me deu um abraço como se fosse minha melhor amiga e deu um abraço na minha amiga também. Eu olhei pra ela e ela falou assim: 'Ô, Galisteu'. Falei: 'Oi.' Pensei que ela ia pedir uma foto. 'Se valoriza', ela disse. Falei assim: 'Não entendi'. 'Como assim?'. Ela falou: 'É, [seu namorado] tá lá com umas amigas minhas'", contou, em um vídeo publicado em seu canal no Youtube.

Bia Michele

Imagem: Reprodução/Instagram

A ex-noiva de MC Gui flagrou o cantor em um motel. "Por todas as minhas inseguranças, eu comecei a rastrear o celular dele. Eu não queria estar falando isso para vocês, não queria influenciar isso de alguma forma, mas foi isso que me levou a descobrir a traição", disse.

Bia contou que acordou com um sentimento estranho em relação ao noivo. Após não conseguir contato, ela decidiu monitorá-lo. "Comecei a rastreá-lo e ele tinha acabado de sair de casa. Percebi que o caminho era totalmente contrário dos lugares que ele normalmente ia. Quando ele parou, coloquei no Google Maps e já apareceu que era um motel", revelou.

Ela disse que foi ao local com a sua mãe e que, ao chegar lá, já se deparou com o carro dele. "Eu ligava, mas ele não me atendia. Até que uma hora um carro com uma moça passou. Eu olhei para ela e eu já sabia que era ela [...]. Foi só eu sair de perto do carro dele e olhei pelo retrovisor ele correndo em direção ao carro dele. Eu saí do carro correndo também e olhei para ele e só conseguia falar: 'Você tem noção do que acabou de fazer?'."

Fernanda Rodrigues

Imagem: Globo/Fábio Rocha

A atriz Fernanda Rodrigues contou no Que História é Essa, Porchat? (GNT) como descobriu ter sido traída pelo então namorado André Marques após 16 anos de relacionamento. Convidado para participar de um evento de Carnaval em Fortaleza, André traiu a artista em rede nacional.

"Eu estava assistindo e, de repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. De repente, ele começou a xavecar a moça. De repente, ele beijou a moça", contou ela.

Iza

Imagem: Alex Santana

A cantora expôs a traição do então namorado, Yuri Lima, durante sua gestação. "Ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, antes de ficar comigo", contou.

A suposta amante de Yuri ofereceu prints para veículos de comunicação por R$ 30 mil, que avisaram Iza sobre a tentativa de venda. "Prints chegaram até mim e provavelmente chegarão até vocês. Estou dando essa notícia agora não só para o Yuri, mas também para a família dele, a quem eu peço desculpas," afirmou.

Camila Moura

Imagem: Reprodução/Instagram

A participante de A Fazenda 16, que se separou de Lucas Buda enquanto ele estava no BBB 24, disse que a primeira traição do marido teria acontecido com uma mulher mais velha. Camila descobriu o caso pois o ex havia usado o celular dela para logar em suas redes sociais e esqueceu o perfil aberto quando foi viajar.

Ao preparar uma surpresa sensual para quando retornasse de viagem, Camila entrou no Instagram do esposo para que ele não desconfiasse. "Fiquei acordando à noite para ver os stories de onde ele tava. Eu pensei 'vou ver pelo dele pra ele não ver que tô acompanhando'. Quando entrei, tinha uma mensagem de uma colega de trabalho dele, eles combinando um lance de motel."

Segundo a peoa, a mulher era casada, e Buda era professor do filho dela. "Transar, eles não transaram, mas chegaram muito perto, foi o que ele contou."