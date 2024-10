BGS 2024: Ator de 'Red Dead Redemption 2' critica preço do PS5 no Brasil

Em "Red Dead Redemption 2", o cowboy Arthur Morgan vive o conflito de ser uma alma bondosa em uma gangue de criminosos, que buscam por tranquilidade e dinheiro enquanto fogem da lei. Na vida real, não há dúvidas de que Roger Clark, o intérprete do protagonista do game da Rockstar, é uma boa alma.

Convidado da 15ª edição da Brasil Game Show, que aconteceu em São Paulo durante o fim de semana, o ator irlandês-americano veio ao Brasil com um enorme sorriso no rosto. Sob a voz grossa do criminoso há uma pessoa verdadeiramente adorável, e com um carinho especial pelo país, como falou a Splash. Nos minutos iniciais de papo, rasgou elogios a São Paulo e à comida brasileira, e aproveitou para tomar o lado dos gamers brasileiros.

"Caramba, vocês realmente amam videogames por aqui. Eu ouvi quanto custa o PlayStation 5 aqui. É ridículo! É tipo US$ 1.000", falou, se referindo ao recém-anunciado PS5 Pro, que deve chegar ao país por R$ 6.999. Para ser exato, isso daria algo em torno de US$1.240, na cotação atual.

Isso só mostra o quão apaixonados vocês são pelos games, já que vocês têm uma comunidade gigantesca apesar do fato de que são taxados assim. É muito significativo vocês serem gamers tão aficionados, vocês são demais.

Nos dois dias que esteve no evento, Roger Clark foi um dos participantes mais aguardados pelo público, que apareceu em peso com cópias do jogo para serem autografadas, ou então vestidos como Arthur Morgan. Ainda que "Red Dead Redemption 2" seja um clássico moderno dos games, é um pouco curioso como a performance do ator atravessou a barreira da linguagem, já que o jogo não tem dublagem brasileira, apenas legendas (com, diga-se de passagem, ótima localização).

Clark afirmou que entende a importância da dublagem, mas que se sente contente de ter sua performance reconhecida por gamers do mundo todo. Durante a sua defesa de conteúdos legendados, aproveitou para exaltar um dos clássicos do cinema brasileiro.

Uma das primeiras perguntas que fiz quando comecei a trabalhar em 'Red Dead Redemption 2' é se iríamos ser dublados em línguas estrangeiras, e me disseram que não. Como ator, e sendo um pouco egoísta, isso é demais, já que não terá outro cara interpretando o meu trabalho e atuando de jeitos que talvez eu não faria.

"De certa forma, isso pode acabar sendo restritivo para o público, mas tem legendas", completa Clark. "Eu amo ver coisas legendadas! Amo 'Cidade de Deus' e assistir a filmes brasileiros e sul-americanos com legendas. Algo estar em outro idioma não me impede de aproveitar, então para qualquer ator é uma honra gigantesca ter um público tão grande."

Impacto duradouro

Parece que foi ontem, mas "Red Dead Redemption 2" está prestes a comemorar seu sexto aniversário, em 26 de outubro. Ainda assim, os gráficos impressionantes, o vasto mundo aberto, as extensas mecânicas e a narrativa altamente memorável fazem com que o game continue sendo descoberto por novatos a cada dia.

"Sigo conhecendo gente que está jogando pela primeira vez, que nem se importam de saberem o que acontece na história. Isso me impressiona, pois não são muitos os jogos que ficam no consciente popular por tanto tempo", reconheceu o ator. "É uma honra fazer parte de algo com um legado."

Para Roger Clark, a contínua relevância do game é prova do enorme esforço que a Rockstar —alcançado por milhares de funcionários dos vários estúdios da companhia pelo mundo. "Na minha humilde opinião, a Rockstar Games é uma das melhores desenvolvedoras do mundo", afirma.

"O comprometimento que a Rockstar Games tem com qualidade e detalhes é uma das razões pelas quais os jogos são tão duradouros assim. Gosto de pensar que o elenco dos jogos também têm parte nisso. Afinal, um chef só é tão bom quanto os seus ingredientes, e quando tudo se junta podemos avaliar se é bom ou ruim. Temos que agradecer aos roteiristas, animadores, os engenheiros de som, os técnicos, e até os construtores do set e coordenadores de captura de movimentos."

Ainda que eu esteja falando com você agora, sou apenas um entre milhares. Foi preciso uma vila para fazer 'Red Dead Redemption 2'. Acredito que tenha sido o primeiro game feito por todos os estúdios da Rockstar ao mesmo tempo. Foi um esforço coletivo por cerca de 3.000 ou 4.000 funcionários.

Agora, a Rockstar dedica o mesmo empenho para finalizar GTA 6, previsto para chegar no final de 2025. A fala do ator serve bem para explicar o por quê os fãs de Red Dead Redemption devem ficar sem novidades da franquia por uns bons anos, salvo pelo lançamento do original no PC, já em 29 de outubro.

Ainda assim, seja qual for o futuro da série, Roger Clark quer estar envolvido —até porque Arthur Marston ainda pode voltar em um prólogo. Afinal, os eventos do segundo antecedem o primeiro, o que permitiu o "retorno" do protagonista original, John Marston, em uma versão mais jovem.

"Se me ligarem, eu vou atender", garantiu Clark. "Mas já falei disso com eles. Um game que voltasse um pouco antes [de 'Red Dead Redemption 2'], mostrando a formação da gangue Vanderlin, seria muito interessante —mas se continuarmos voltando muito [na trama], enquanto nós, os atores, envelhecemos, vamos acabar interpretando adolescentes nos nossos 70 anos. Talvez isso seja problemático, e quanto mais você volta no tempo, piores são as armas", brincou, aos risos. "Mas, se me chamarem, eu vou atender."

Lançado em 2018, "Red Dead Redemption" está disponível para Xbox One, PlayStation 4 e PC, e também nos recentes Xbox Series X | S e PlayStation 5.