Bárbara e Chico avaliam: quais as chances de Suelen continuar em A Fazenda?

Suelen já está na 4ª roça de A Fazenda (Record). Sacha, Yuri e Vanessa disputam a prova do fazendeiro que acontece nesta quarta-feira (16) para conquistar o chapéu da liderança. Os outros dois peões se juntam à modelo na berlinda.

No Central Splash desta quarta-feira, Chico Barney e Bárbara Saryne analisaram os possíveis cenários para que Suelen permaneça na disputa. A ex de Vitão se tornou uma personagem polêmica para o público e tem grande chances de ser eliminada com rejeição.

Para Chico, a roça ainda não está decidida, pois o formato de votação do reality rural, em que o público decide quem deseja que fique no programa, pode ajudar as pessoas que o público rejeita. Ele teoriza: "Pode ter alguma organização da galera do Zé Love contra o Yuri".

"Eu acho que a Suelen sai em qualquer cenário", discorda Bárbara. Porém, ela cria um cenário possível: com Vanessa se tornando fazendeira, Yuri e Sacha vão dividir a torcida, visto que o bombeiro da Eliana tem apoio dos fãs do ator. Com essa divisão de votos, se o torcedores de Zé Love quiserem que Yuri saia, visto que ele foi o voto do fazendeiro, podem votar para que Suelen fique.

"Mas é uma possibilidade distante, acho bem difícil, é a única esperança", finaliza Bárbara.

A dupla então analisa uma enquete feita por Chico em seu perfil no X (antigo Twitter). Lá, Yuri é o menos votado para ficar, seguido de Suelen e Vanessa. "Mais uma canetada da Bárbara! Existe sim o risco do Yuri ir embora", brinca o colunista.

"A essa altura do campeonato nem sei se acho tão ruim. Porque as tretas do Yuri estão mais do mesmo", argumenta Bárbara. Chico concorda: "Ele já mostrou tudo o que podia fazer".

