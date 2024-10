Roger, do Ultraje a Rigor, sobre Mingau: 'Não sei se ele me reconhece'

Roger Moreira, 68, vocalista do Ultraje a Rigor, disse não ter certeza se Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, 57, consegue reconhecê-lo, devido aos danos gerados pelo tiro na cabeça sofrido pelo baixista em 2023.

O que aconteceu

Moreira explicou que visita Mingau ocasionalmente. "Visito ele de vez em quando, não muito frequentemente, e não sei se ele percebeu que sou eu. Ele olha, segue com os olhos, tem dias que está mais contente, tem dias que está triste. É um pouco deprimente", declarou durante participação no programa Tramonta News.

Roger destacou que no aniversário de Mingau, celebrado no hospital em setembro, o baixista aparentou estar contente, mas não pode garantir que ele reconhecia as pessoas. "Foi bastante gente que ele conhece, ele manteve o sorriso no rosto, mas não sei se ele reconhece [as pessoas]. Mas ele estava ao menos achando engraçado aquilo, se divertindo um pouco."

Vocalista afirmou que "foi um milagre Mingau ter sobrevivido" ao disparo na cabeça. "Ele foi dado como morto no dia. Além do estrago do tiro, ficou um tempo sem oxigênio no cérebro, e outro médico falou que ele não estava morto e praticamente ressuscitou o Mingau."

Mingau está se recuperando de uma cranioplastia, uma cirurgia de reconstrução do crânio. O procedimento, realizado em julho, foi o mais recente de uma série de intervenções pelas quais o artista passou desde que levou o tiro em 2 de setembro de 2023.

Baixista recebeu alta hospitalar no dia 7 de outubro, mais de um ano após ser internado. O artista já passou por várias cirurgias desde que foi baleado na cabeça no ano passado em Paraty, no Rio de Janeiro.