Quem é Moysés, filho de Edir Macedo que compartilhou fotos sensuais

Moysés Macedo, filho caçula do bispo Edir Macedo, chamou atenção ao aparecer seminu em fotos sensuais. Cliques em um hotel de luxo paulistano repercutiu nas redes sociais.

Quem é Moysés?

Conhecido como Mike, Moysés Bezerra Macedo é o filho caçula do bilionário Edir Macedo, fundador da Igreja Universal. Adotado por Edir e Ester Bezerra, o jovem nasceu em 1990. É irmão de Cristiane Cardoso, escritora de novelas e apresentadora do "The Love School", e de Viviane Freitas.

O herdeiro da Record é cantor e já emplacou canções em trilhas sonoras do canal do pai, como "Os Mutantes" (2008) e "Chamas da Vida" (2008). Recentemente, emplacou a faixa "Era Tão Real" na série bíblica "Reis" — que estreia temporada inédita em 2025. Videoclipe tem mais de 600 mil visualizações.

Também chegou a gravar discos como cantor gospel no passado. Suas músicas estão disponíveis no YouTube, incluindo "Se Você For Minha Namorada" (2020), que conta com mais de 500 mil visualizações.

Não é a primeira vez que o filho do bispo ousou nas redes sociais, atraindo olhares de homens e mulheres. Após viralizar com as fotos sensuais, passou de pouco mais de 10 mil seguidores para quase 40 mil.

Em 2019, Moysés foi condenado a pagar R$ 40 mil por danos morais após ofender uma massagista que trabalhava na Record. De acordo com a decisão judicial, o filho do bispo foi acusado de usar as redes sociais para atacar a profissional com ofensas.