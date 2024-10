Estrela do K-pop pede melhor tratamento para artistas em audiência parlamentar na Coreia do Sul

Por Hyunsu Yim

SEUL (Reuters) - A estrela do K-pop Hanni, integrante do grupo NewJeans, fez um apelo emocionado nesta terça-feira para que os jovens artistas sejam mais bem tratados no setor multibilionário, ao relatar sua experiência de bullying no local de trabalho durante uma audiência parlamentar na Coreia do Sul.

Durante anos, o setor de K-pop tem sido perseguido por reclamações de alta pressão e bullying, provocando apelos para que as empresas protejam melhor seus artistas.

"Espero que os novatos não sofram esses incidentes e é por isso que decidi aparecer", disse a cantora australiana vietnamita de 20 anos durante a auditoria parlamentar televisionada.

Seu depoimento no Parlamento da Coreia do Sul é uma rara aparição de uma grande estrela do K-pop para falar sobre o bullying no setor.

"Sei que isso não resolverá todos os problemas do mundo, mas se apenas respeitarmos uns aos outros, pelo menos não haverá problemas com bullying e assédio no local de trabalho", disse Hanni, às vezes engasgando com as lágrimas.

O próprio grupo de que Hanni faz parte foi pego no meio de um conflito entre os executivos de sua poderosa gravadora matriz, a HYBE, e o ex-presidente-executivo de sua subsidiária Ador, que administra o NewJeans.

A cantora, cujo nome completo é Hanni Pham, contou ao comitê trabalhista do Parlamento como ouviu um gerente dizer aos funcionários que ignorassem e fingissem não ver o grupo quando ela os encontrou em um corredor.

Uma série de ações no local de trabalho fez com que o grupo sentisse que era odiado pela empresa, disse ela.

O presidente-executivo da Ador, Kim Ju-young, disse na audiência parlamentar que estava analisando a situação, mas ainda não encontrou provas para estabelecer as alegações de Hanni.

A HYBE tem várias gravadoras que administram alguns dos mais estelares grupos do K-pop, inclusive o BTS.

No início deste ano, a ex-presidente-executivo da Ador, Min Hee-jin, a quem se atribui a criação do NewJeans, acusou a HYBE de sabotar o grupo feminino. Posteriormente, ela foi destituída do cargo.

Os ídolos do K-pop geralmente são submetidos a padrões incrivelmente altos de comportamento e enfrentam expectativas de manter uma imagem pública impecável, inclusive a pressão de alguns fãs para que não tenham parceiros.

(Reportagem de Hyunsu Yim)