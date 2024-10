Após 'sonho absurdo' no Rock in Rio, The Mönic faz show no Knotfest

Após se apresentar no Rock in Rio, a banda The Mönic se prepara para mais um show importante. Ale Labelle (guitarra e voz), Dani Buarque (guitarra e voz), Joan Bedin (baixo e voz) e Thiago Coiote (bateria e voz) vão se apresentar no domingo (20), como atração no Knotfest.

O show em São Paulo, no Allianz Parque, contará com a participação das colegas do Eskröta e da rapper-rockeira MC Taya, figura conhecida nas redes sociais de TOCA.

"A grande meta é conseguir estar presente e curtir esses minutos, porque faz parte do sonho de todo mundo da banda", contou Dani Buarque a TOCA, antes do Rock in Rio, oportunidade que ela chamou de "grande sonho absurdo."