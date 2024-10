Michele cai para trás ao ver Ísis com look inusitado no funeral do pai

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Michele (Alanis Guillen) fica chocada ao ver o look de Ísis (Mariana Ximenes) no funeral do próprio pai.

O que vai acontecer

Após a morte de Geraldo (José Augusto Branco), Ísis é avisada pela irmã sobre o acontecido durante um jantar na frente de várias outras pessoas. Sem ter como esconder a notícia da Berta (Eliane Giardini), a loira decide ir ao velório.

Ísis aparece no funeral como se ela fosse o centro das atenções. Michele fica revoltada com a irmã e a acusa de ter influenciado a piora da saúde do pai.

A vilã oferece dinheiro para a namorada de Cristiano (Bruno Montaleone). Porém, a filha caçula de Geraldo recusa qualquer tipo de ajuda da irmã mais velha.

Ísis (Mariana Ximenes) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.