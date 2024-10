'Justin Bieber estaria se isolando de pessoas próximas', diz fonte

Justin Bieber, 30, estaria preocupando familiares e pessoas próximas por estar se distanciando de todos e se isolando.

O que aconteceu

Cantor estaria se isolando de pessoas próximas após seu nome aparecer no caso de P. Diddy. Pessoas próximas ao cantor alegaram que estão preocupados com a dificuldade que Bieber está tendo em confiar em quem está ao seu redor. As informações são do Page Six.

Alguns vídeos de Bieber em festas e outros momentos com o empresário foram divulgadas nas redes sociais nas últimas semanas. Em uma gravação, o pai do pequeno Jack Blues aparece ao lado do magnata da música, que diz: "Ele está tendo 48 horas com Diddy, onde estamos saindo e o que estamos fazendo não podemos realmente revelar. Mas é o sonho de um garoto de 15 anos. Pelas próximas 48 horas ele está comigo e vamos ficar completamente loucos".

Para o tabloide, um fonte que trabalhou com Justin declarou sobre seu envolvimento com o produtor. "Eu acredito que ele estava envolvido em alguma m**** estúpida? Sim."

Ele era um adolescente e o maior astro pop do mundo. Todos estávamos preocupados com ele, não sabíamos se ele sobreviveria. As pessoas se aproveitavam de tudo o que ele fazia.

Uma outra fonte da indústria musical declarou para o Page Six: "Justin fez umas m***** realmente loucas e alienou as pessoas ao redor dele. Ele não confia nelas". De acordo com o informante, a família de Justin está preocupada com Justin e seu envolvimento com executivo. "Não está claro se Diddy teria tido vantagem de Justin na época, já que sua família estava por perto e seu empresário realmente se importava com ele. Mas, dito isto, Justin passou por um período muito ruim, uma fase muito rebelde."

Nos últimos tempos, Bieber passou por algumas mudanças na equipe que gerencia sua carreira. Em junho deste ano, Scooter Braun deixou de ser o empresário do cantor, após anunciar que estava pausando sua carreira na indústria da música. Em 2023, o cantor vendeu seu catálogo musical e direitos de publicação para a empresa Hipgnosis, pelo valor de U$ 200 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão), o que gerou questionamento de pessoas ao redor, visto que esse tipo de venda não costuma ser feita por artistas tão jovens como Bieber.

O cantor do hit "Baby" também assumiu o controle de suas finanças em junho de 2024, se desligando da gerente de negócios Lou Taylor, que comanda a empresa Tri Star. Robin Greenhill, funcionária de Taylor, teria supervisionado os pagamentos de Diddy para profissionais do sexo, o que envolveu Greenhill e Taylor ao processo respondido por Combs. Então, Justin contratou o gerente financeiro Edward White, que também trabalha para Johnny Depp.