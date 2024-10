Descubra o significado de 'Nala', nome da 1ª filha de Iza e Yuri Lima

Nala, filha de Iza e Yuri Lima, nasceu na manhã deste domingo (13). Os pais escolheram o nome Nala para a bebê.

O significado de Nala, nome de origem africana, significa "dádiva", "presente", "amorosa", "rainha" e "sucesso". O sentido pode variar de acordo com a língua e a região.

O nome se tornou popular devido o filme de "O Rei Leão" e suas sequências, pois é como se chama a leoa que é é o grande amor de Simba. Na língua suaíli, Nala significa "nós", que faz referência ao senso coletivo que as leoas possuem.

Iza tem um laço singular com o desenho dos leões, pois foi ela quem dublou e interpretou as canções de Nala na versão live-action do filme de 2019. No original, em inglês, quem dá voz à personagem e produziu o álbum do longa foi Beyoncé.