Tuca Andrada é detonado após 'apoiar' violência doméstica a Cíntia Chagas

Tuca Andrada foi muito criticado após dizer que "dá um gostinho especial" Cíntia Chagas, 41, precisar da Lei Maria da Penha.

O que aconteceu

No X (antigo Twitter) o ator mencionou que a influenciadora é antifeminista, e, por isso, achava bom ela precisar da Lei.

Dá um gostinho especial ver tipos como Cintia Chagas, antifeminista e submissa, precisando da Lei Maria da Penha.

Num dá? -- Tuca Andrada (@TucaAndrada3) October 10, 2024

Cintia Chagas vive fazendo vídeo se declarando antifeminisa e feliz por ser submissa ao macho. Levou umas porradas do canalha com quem era casada e agora é mais uma vítima que precisa recorrer a Lei Mria da Penha. Tenho pena? Não

Phodace ela. -- Tuca Andrada (@TucaAndrada3) October 10, 2024

Tuca começou a ser refutado por diversas pessoas, mas ressaltou a opinião. Ele disse "não ter dó" de Cíntia.

Ela merece sim -- Tuca Andrada (@TucaAndrada3) October 10, 2024

Sendo atacado pelos fofinhos "gratiluz" por escrever que não tenho nenhum dó de Cintia Chagas.

NÃO TENHO MESMO.

Uma irresponsável q influencia milhares de mulheres a serem antifeministas e submissas a seus maridos, numa sociedade com altas taxas de feminicidios.

Dane-se 🫶🫶🫶 -- Tuca Andrada (@TucaAndrada3) October 11, 2024

Paola Carosella está entre as críticas. Ela falou que o comentário foi espantoso.

Q comentário espantoso -- Paola Carosella (@PaolaCarosella) October 12, 2024

O ator disse que não comemora que a influenciadora "tenha apanhado" mas que não é hipócrita. "Comemoro ela ter sido vítima do discurso que ela apoia e propaga. Discurso que coloca a agressão e assassinato de mulheres, no Brasil, em níveis estratosféricos. Não sou hipócrita de negar que quando li a notícia pensei: bem feito", escreveu Tuca no Threads.

Denúncia de Cíntia Chagas

Cíntia Chagas registrou um boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha e conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP).

A influenciadora foi à delegacia em 4 de setembro, onde registrou violência psicológica e ameaça. Cíntia relatou um relacionamento abusivo, com ciúmes, possessividade e necessidade de controle do político. Splash teve acesso ao documento.

A palestrante disse à polícia que era constantemente requerida a fornecer sua localização e provas do paradeiro ao ex-marido. Segundo ela, Lucas pedia fotos, ligações de vídeo, notas de hotel, entre outras provas.

Cíntia também relatou que o deputado era extremamente ciumento e por diversas vezes a xingava com nomes de baixo calão. Conforme informado no boletim de ocorrência, ele a teria proibido de frequentar a academia, por exemplo.

Entre as agressões físicas, Lucas teria jogado uma garrafa de água e uma faca na direção de Cíntia. A violência também teria sido patrimonial, com o deputado expulsando a ex-mulher de casa e a impedindo de resgatar alguns itens pessoais. Ele ainda teria tentando obrigá-la a assinar um contrato após o fim da união.

A Justiça de São Paulo deferiu o pedido de medida protetiva feito pela influenciadora. Lucas deve ficar no mínimo a 300 m de distância de Cíntia, não pode contatá-la por qualquer meio de comunicação e nem a mencionar nas redes sociais.

Cíntia se desculpou por defender submissão feminina

Cíntia agradeceu à Coalizão Feminista, que emitiu carta em seu apoio. "Em vez de me execrarem publicamente, deram-me apoio. Confesso que estou surpresa e emocionada... Senti-me abraçada. Muito, muito, muito obrigada", declarou, em texto compartilhado nos stories de seu Instagram.

Denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.