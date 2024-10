Luana treta aos gritos com Gizelly e Zaac após beijo dos peões em A Fazenda

Luana ficou revoltada com Gizelly Bicalho e Zaac ao ver os peões trocarem beijos após o fim da festa em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Após Zaac e Gizelly se beijarem, Luana se irritou com a peoa. No dormitório, ela repreendeu Gizelly, que, inicialmente, ria da situação.

Luana: "Amanhã não quero ouvir você reclamando que ele falou mal de você, porque você é uma cínica. Você veio dizer que ele falou mal de você e agora tá beijando ele. Agora vai pra cama dele com ele!".

O casal se retirou do cômodo, e opinou sobre o comportamento de Luana na sala. Zaac chamou a pernambucana de "chata" pela reação ao beijo. Logo depois, Luana foi até a cozinha e continuou apontando que o peão teria falado mal de Gizelly, ao que ele respondeu "que se lasque".

Luana: "Eu, ir me lascar? Tu [Gizelly] vem me dizer que o macho está falando mal de ti, e chega ali se agarrando com ele, do meu lado, e vem aqui falar que eu atrapalhei? Mulher, assume o que tu fala!".

Gizelly: "Eu falei pra você que ele falou para uma pessoa que eu sou oferecida".

Luana: "Olha aí! Foi ela que falou. Então mande ela ir se lascar, não eu. E você não fale que eu atrapalhei nada, não. Porque quem atrapalha as coisas é você".

Zaac: "Parou com essa brincadeira, certo? Todo mundo é adulto, então parou. Não quero essa brincadeira, porque na primeira vez eu fui respeitoso, na segunda eu fui o que fui e hoje deu esse bololô todo de diz-que-me-diz".

Luana, que costuma compartilhar uma cama de casal com Gizelly, mandou a ex-BBB procurar outro lugar para dormir. No entanto, elas acabaram deitando juntas e continuaram a discutir na cama. Gizelly se defendeu, dizendo que não acusou a pernambucana de "atrapalhar" o momento, mas de "reclamar".

Luana: "Vai lá dormir com o Zaac! Aí amanhã está falando mal do macho, e o macho mandando eu me lascar como se eu tivesse feito alguma coisa".

Zaac se queixou de Luana estar "tomando as dores" de Gizelly. Luana continuou gritando, e Gizelly perdeu a paciência. Babi Muniz se aproximou e tentou acalmar a situação, deitando no meio das peoas e as afastando.

Gizelly: "Você quer pagar de doida, vamos pagar de doida. Eu sou sua amiga, eu não falo suas coisas. Se é pra falar m*rda dos outros, vamos falar.

Luana: "Eu falo de você porque eu fico preocupada com você! Você fica mal, por isso que eu falei. Eu vejo você sofrendo, por isso eu falei de você!".

Gizelly: "Segura as suas p*ca, senão eu vou falar das suas p*ca! Fica quieta porque eu sei muita coisa de você que acaba com você aqui dentro!".

Ao fim da treta, Gizelly e Luana chegaram a rir da situação. Ainda assim, elas dormiram separadas.