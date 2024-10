Amor à 1ª vista? Vera Viel e Faro se conheceram em comercial de chinelos

Vera Viel operou nesta sexta-feira (11) um sarcoma sinovial, um tipo de câncer raro em sua coxa esquerda. A esposa de Rodrigo Faro se disse confiante na recuperação e deve passar seu 49º aniversário neste sábado (12) no hospital.

Como começou a relação de Vera e Faro?

Casal se conheceu em comercial de chinelos. "13 de maio de 1997 foi quando eu vi a Vera pela primeira vez, quando fizemos par num comercial de chinelos. Naquele dia, tive a certeza que havia encontrado a minha alma gêmea", relembrou o apresentador da RecordTV em uma declaração apaixonada à amada em 2023.

Deus soprou no meu ouvido que eu havia encontrado a mulher da minha vida e a mãe das minhas filhas.

As filmagens aconteciam em uma praia. Segundo Vera, o primeiro encontro deles aconteceu no Guarujá, litoral paulista. "O destino estava traçado, tudo aconteceu como tinha que ser", derreteu-se ao celebrar mais um aniversário de relacionamento com o marido. Eles estão juntos há 27 anos, casados há 21.

Rodrigo e Vera namoraram por seis anos antes de subir ao altar. Eles ficaram noivos em 2000 e se casaram em 2003. Juntos, eles são pais de três filhas: Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11.

O casal renovou seus votos de casamento em 2016, no palco do "Hora do Faro". O apresentador voltou a se declarar para Vera, que aceitou o pedido. "Você faz parte da minha vida. Não me vejo sem você, quero estar velhinha ao seu lado. Esse nosso encontro é mágico e eu só tenho a agradecer a Deus", respondeu ela na ocasião.

Quem é Vera Viel?

Nascida em Vinhedo, no interior de São Paulo, Vera Viel iniciou sua carreira como modelo em 1994, quando venceu o concurso Garota Verão Vivo. Ela então recebeu um convite para fazer um teste para a grife 775 e deslanchou no mercado.

Ao longo dos anos, Vera fez centenas de ensaios e capas de revistas, além de desfiles no Brasil e no exterior. Entre os países em que Vera trabalhou estão Japão, Suíça, Alemanha, África do Sul e México.

Em 2010, ela iniciou sua carreira na tevê como repórter do programa de Amaury Jr. na RedeTV!. O jornal Extra noticiou à época que o contrato inicial de Vera era de apenas dois meses, como um período de experiência, já que ela nunca tinha trabalhado no vídeo. Mas o desempenho de Vera agradou e ela renovou o compromisso com a emissora, onde desempenhou a função até 2011.

O mais legal de tudo é ver o Rodrigo me admirando de novo como profissional, e não só como mulher. Sentia falta disso. [No início], alguém tinha que [parar de trabalhar] porque o casamento não ia dar certo se os dois continuassem viajando. E achei que tinha que ser eu.

Vera, ao Extra, em 2010

Vera ganhou seu próprio programa, o Zapping, no ano seguinte na Record. A emissora do marido resolveu tirá-la da concorrência em 2011, apesar das críticas "por sua falta de intimidade com o jornalismo", segundo a Veja São Paulo.

Vera apresentou o programa por 10 anos. Até 2021, ela mostrava os bastidores do cinema, tevê, moda e música na atração. "[O Rodrigo] me dá muitas dicas. Quero sugar bastante conhecimento dele, porque foi por causa dele que o 'mosquitinho' da TV me picou. Também estou conseguindo cuidar da casa e trabalhar, estou me dando bem nessa dupla jornada", comentou à revista Caras, em 2011.

Ela deixou o comando da atração em 2021. Com o encerramento do contrato com a Record, Vera passou a se dedicar a parcerias com marcas e eventos, além da vida familiar.