'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 14 a 18/10

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 14 de outubro

Shirley e Wanda suspeitam que Betina tenha pegado as pastas com receitas confidenciais de Goma Behr, mas Binho descobre que Nina e Benjamin estão com os documentos. Nina e Benjamin explicam a Binho que estão com os documentos porque temeram que o Senhor Chicleto furtasse os papéis. Felipe e Rui aprontam no colégio com o Marquês de Isconhecido. Anna fica sabendo que o Marquês rasgou seu diário e mentiu para ela. Binho, Benjamin e Nina pedem a Norma que entregue uma carta para Goma, alertando-o de que eles estão com as receitas dele. Lucas coloca o Marquês de volta no quadro.

Terça-feira, 15 de outubro

Lucas e Anna entregam o quadro do Marquês para Elisa. Binho, Benjamin e Nina transferem os documentos secretos de Goma para Shirley e Wanda. As detetives devolvem as receitas para Goma, mas Seu Chicleto, seu rival, as toma dele, resultando em uma perseguição. Tonico encontra com Anna na Caverna Encantada; o faz-tudo explica que, depois que Paulo e Catarina se casaram, eles foram viver com os avós paternos, na casa que era o antigo colégio; Paulo presenteou Catarina com a Caverna Encantada. Tonico comenta com Anna que a diretora Norma não sabe da caverna e que Paulo pediu para não revelar a ninguém, nem à filha. Anna conta para Tonico sobre Dodô e Safira, os animais falantes da gruta, mas ele desconhece.

Quarta-feira, 16 de outubro

Moisés comenta com André que sente falta do grupo Os Luíses e que quer sair dos Felipes. Felipe empurra Benjamin da cama, que se machuca. Fafá aconselha Norma a ser uma artista e menciona que o rap está na moda. Anna tenta entrar na Caverna Encantada, mas Pilar está na biblioteca. Safira conta a Dodô que, antes de se rastejar, era uma enorme salamandra de fogo com um diamante poderoso em sua cabeça, mas que alguém pisou na cabeça dela com tanta força que o diamante caiu, levando também suas patas também. Safira diz a Dodô que aguarda o momento de sair da gruta. Os garotos não aguentam mais as atitudes de Felipe.

Quinta-feira, 17 de outubro

Norma chama Elisa para ser sua parceira de rap. Anna entra na Caverna Encantada, onde Safira prepara uma armadilha e prende Anna. Pedro declara que está fora dos Felipes. Lavínia pensa em criar um aplicativo para continuar relatando e notificando Norma sobre os comportamentos dos alunos. Na gruta, Safira explica para Anna sobre a pedra que tinha na cabeça, um diamante falante, e pede que a garota saia do colégio e vá atrás do objeto. Em vingança a Pedro por ter saído dos Felipes, Felipe e Rui danificam o violão de Benjamin. Sem Safira por perto, Dodô diz a Anna que a serpente não é realmente sua amiga. Felipe avisa aos meninos que só liberará a saída deles do grupo se André fizer as provas do semestre por ele.

Sexta-feira, 18 de outubro

Flora convida Manuela para ser sua dupla no Show de Talentos. Lavínia arma emboscada para que Isadora crie um aplicativo para ela. André combina com o professor Gabriel para impedir o plano de Felipe. Moleza come uma pimenta, se transforma no herói Super Agito e vai em busca de Anna. Isadora revela para Norma que Lavínia a enganou para criar um aplicativo, e Norma decide dar demérito para Lavínia, que chora acreditando que não conseguirá entrar na universidade de Carvard. Moleza acaba ficando preso na gaiola junto à Anna. Safira e Dodô fazem um contrato e pedem que Anna assine. Anna assina, Safira a deixa ir e pede para ela ir atrás do diamante.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.