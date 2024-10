Christiane Torloni sobre cena com Roberto Carlos: 'Esse beijo eu dei'

Christiane Torloni, 67, relembrou de um especial de 1979 em que beijou Roberto Carlos, 83.

O que aconteceu

A atriz, ao lado de Antonio Fagundes, 75, seu par romântico em diversos projetos, participou do Conversa com Bial, na última quinta (10) e relembrou a cena. "Agora vocês irão ver a Chris traindo Fagundes com um galã mais improvável", divertiu-se o apresentador.

Na sequência, Pedro Bial, 66, mostrou o vídeo em que a atriz aparece beijando o cantor. "Todas as mulheres do mundo se roeram de inveja", disse Bial.

Chistiane Torloni sorriu e contou: "Podem se rasgar, esse beijo eu dei! Ele não sabia dar beijo técnico!"