Chacina da Candelária na Flip: relembre o crime que chocou o Brasil

A série ficcional "Os Quatro da Candelária", que estreia no dia 30 de outubro na Netflix, será tema de debate na 22ª Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). A produção é baseada em depoimentos de sobreviventes da Chacina da Candelária, na década de 1990.

O crime

O crime, que chocou o Brasil e o mundo, aconteceu na noite de 23 de julho de 1993. Oito jovens foram assassinados a tiros nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. As vítimas tinham idades entre 11 e 19 anos.

Dezenas de menores dormiam em marquises dos prédios da região quando os criminosos chegaram e abriram fogo. Quatro PMs foram condenados e já cumpriram pena.

Dias antes do crime, segundo reportagens publicadas pela imprensa na época, policiais tinham feito ameaças a menores após uma viatura ter o vidro estilhaçado a pedras.

Globo foi a primeira emissora a chegar no local, com a repórter Sônia Bridi, e protagonizou uma ampla cobertura do episódio. "Cheguei antes dos carros do IML (Instituto Médico Legal), que iriam retirar os corpos. Eu vi as crianças executadas, conversei com o menino que estava em cima da banca de revista e se salvou", contou a repórter, em depoimento ao Memória Globo.

Imprensa nacional e internacional acompanharam os desdobramentos do caso ao longo de décadas. O episódio colocou o país em destaque no noticiário policial e abriu uma série de debates sobre a relação do poder público com pessoas em situação de rua.

'Os Quatro da Candelária'

Minissérie ficcional estreia no dia 30 de outubro Imagem: Divulgação/Netflix

Minissérie ficcional, dividida em quatro episódios, estreia no dia 30 de outubro. A produção acompanha as horas que antecedem o crime, a partir do ponto de vista de quatro crianças.

Douglas (Samuel Silva), Sete (Patrick Congo), Jesus (Andrei Marques) e Pipoca (Wendy Queiroz) enfrentam os desafios para sobreviver nas ruas da capital fluminense. Segundo a plataforma, a trama mistura cenas de ação com a dura realidade dos grandes centros urbanos.

Flip 2024

Série será debatida durante a mesa "Os Quatro da Candelária - Do noticiário às telas", com a presença do diretor Luis Lomenha, nesta sexta-feira (11). O evento faz parte da programação da Casa de Histórias, na 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece de 9 a 13 de outubro.

