Bolo de Bruno Mars veio de Pirituba e quase foi transportado de avião

No início desta semana, a confeiteira Milene Oliveira não sabia que Bruno Mars estava prestes a mudar sua vida.

Foi ela quem fez o bolo de aniversário do cantor. Milene tem 29 anos e gerencia com a mãe a Piri Confeitaria — o nome vem do bairro onde elas moram, Pirituba, na zona oeste de São Paulo. Elas vendem doces desde que Milene tinha 12 anos, mas só aos 23 ela decidiu assumir a confeitaria como principal fonte de renda.

A história com Bruno Mars começou em João Pessoa na semana passada. A cabeleireira Stphanny Lima decidiu fazer seu aniversário com o tema Bruno Mars, já que em entrevista ao "Fantástico" o cantor havia dito que queria comemorar seus 39 anos de um jeito bem brasileiro. Ela postou um reels sobre a festa, dando destaque ao bolo feito por uma confeiteira paraibana: Dani, da Drisa Confeitaria.

O vídeo chegou em Daniel Ramos, fotógrafo de Bruno Mars. Foi ele quem entrou em contato com Dani no sábado pedindo um bolo igual, sem saber que ela mora em outro estado. "A Dani até cogitou pegar um avião e trazer a São Paulo, mas ficou com medo de atrasar e não dar tempo", conta Milene em entrevista a Splash.

Quando recebeu a indicação da amiga, Milene topou na hora, mas ficou desconfiada. Ela logo ligou o modo CSI: "A gente deu uma checada se o perfil do Daniel era real, olhamos o número de seguidores, posts e desde quando ele estava no Instagram, além de confirmar a ligação dele com o Bruno".

O fotógrafo deixou que Milene escolhesse o sabor do bolo. A confeiteira conta que ele só foi exigente sobre o horário, perguntou se ficaria igual ao bolo de Dani e pediu que elas mantivessem segredo porque era tudo uma surpresa para Bruno. Ela escolheu um sabor bem brasileiro: brigadeiro com massa branca.

A gente até cogitou pegar algo menos doce porque gringo não tá acostumado, mas se ele queria ter uma Brazilian birthday party, achei justo comer um Brazilian birthday cake! Milene Oliveira

No domingo (6), ela foi até o hotel onde Bruno Mars está hospedado para entregar o bolo. A viagem de carro de Pirituba até o local dura cerca de uma hora. Milene encontrou Daniel na recepção do hotel e, depois, ficou ansiosa para saber se o bolo seria divulgado em algum lugar: "Nesse meio tempo a gente ficou muito sem saber se o bolo chegaria até ele mesmo, se postariam, se seria vídeo, foto, feed ou story".

Na hora que ele postou, gente ficou sem chão! Demorou um tiquinho para assimilar que tudo isso estava acontecendo de verdade. Milene Oliveira

Desde então, Milene tem tido dificuldades para administrar as redes sociais. Um dos princípios de sua marca é responder a todas as mensagens individualmente, mas o fenômeno Bruno Mars trouxe centenas de novos comentários e deixou isso mais difícil: "Tá sendo beeeem desafiador acompanhar e responder todo mundo", desabafa.