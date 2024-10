Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício exibe barriga sarada em foto

Pietro Antonelli Benício, 19, voltou a chamar a atenção na web.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (10), o jovem compartilhou, nos stories de seu perfil do Instagram, uma selfie no espelho do banheiro. Na imagem, o filho de Giovanna Antonelli, 48, e Murilo Benício, 53, posou sem camisa.

Nelli, como é conhecido artisticamente, ostentou uma barriga sarada e um corpo definido. Em entrevista ao jornal Extra, ele falou sobre modelar. "Faço foto desde bem pequeno e gosto. Me interesso muito por moda e tal. Mas o maior motivo de eu trabalhar também nessa área é por encaixar muito bem no meu estilo de vida, saudável e ativo".

Ele ainda apontou que quer investir na carreira como cantor. "Minha profissão é música, trabalho com isso desde minha adolescência. Eu canto, produzo, escrevo, faço tudo… Atuar nunca foi uma vontade minha, mas não descarto. Não seguiria uma carreira só de ator, mas se um dia houver uma oportunidade legal, eu faria em paralelo com a música, como faço na moda, por exemplo".

Pietro ainda chegou a prestar vestibular para arquitetura, e conseguiu o apoio dos pais para ingressar no mundo da música. "Eles não me dão muitos conselhos sobre a profissão. Recebo deles mais incentivos e apoio, que é o que preciso para traçar o caminho".