Taylor Swift faz doação milionária para vítimas de furacões nos EUA

Taylor Swift, 34, fez uma doação milionária para ajudar as pessoas afetadas pelo furacão Helene e pelo furacão Milton, que deve atingir os Estados Unidos ainda nesta quarta-feira (9).

O que aconteceu

A organização Feeding America anunciou que a cantora doou US$ 5 milhões, cerca de R$ 27,8 milhões. "Estamos incrivelmente gratos a Taylor Swift por sua generosa doação de US$ 5 milhões", disse Claire Babineaux-Fontenot, CEO da instituição, em um comunicado nas redes sociais.

Os fundos serão usados no socorro às vítimas dos desastres naturais que estão atingindo o país. "Essa contribuição ajudará comunidades a se reconstruírem e se recuperarem, fornecendo alimentos essenciais, água potável e suprimentos para as pessoas atingidas por essas tempestades devastadoras", explicou a organização.

Juntos, nós podemos causar um real impacto ao dar apoio às famílias enquanto elas navegam pelos desafios à frente. Feeding America

A instituição encerrou o comunicado reforçando os agradecimentos à artista. "Obrigado, Taylor, por estar conosco no movimento para acabar com a fome e para ajudar as comunidades que precisam", disse o post, que ainda incluiu pulseirinhas da amizade, um dos símbolos de Swift.