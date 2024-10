Ator de 'Barrados no Baile' e 'General Hospital' morre aos 89 anos

Nicholas Pryor, ator de séries clássicas como "Barrados no Baile" e "General Hospital", morreu nesta segunda-feira (7), aos 89 anos.

O que aconteceu

A causa da morte foi um câncer. A agente do artista confirmou ao jornal Los Angeles Times que ele estava em sua casa em Wilmington, na Carolina do Norte, Estados Unidos, cercado de sua família.

Jon Lindstrom, que contracenou com o ator em "Port Charles", spin-off de "General Hospital", lamentou a notícia. "Nick era um amigo excepcional... Ele entregou um trabalho impecável no cinema e na TV por mais de 60 anos. Mas, para mim, ele era meu amigo. Um dos melhores que eu tive", disse o artista no Instagram.

Nicholas atuou em grandes produções ao longo da carreira de mais de seis décadas, como a minissérie "Falcão e o Soldado Invernal", um dos trabalhos mais recentes. Ele ainda esteve na comédia "Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu", foi pai de Tom Cruise no filme "Negócio Arriscado" e pai de Robert Downey Jr. em "Abaixo de Zero".

Um dos grandes papéis da vida de Nicholas foi em "Barrados no Baile". Ele esteve na série entre 1994 e 1997 como Milton Arnold, chanceler da Universidade da Califórnia.

Outro destaque foi o trabalho como o professor Victor Collins nos seriados "General Hospital" e "Port Charles". O artista interpretou o papel em mais de 300 episódios nas décadas de 1990 e 2000.

Nicholas Pryor deixa a esposa, Christina, a filha Stacey, e os netos Gus e Avril.