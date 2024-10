Por que temos tanto medo de palhaços? Cientistas foram a fundo pra explicar

Você tem medo de palhaços? Você não está sozinho. Coulrofobia, ou medo de palhaços, é um fenômeno amplamente conhecido. Estudos indicam que esse medo está presente entre adultos e crianças em muitas culturas diferentes. No entanto, não é bem compreendido devido à falta de pesquisa focada.

Embora inúmeras explicações possíveis para a fobia tenham sido apresentadas na literatura acadêmica, nenhum estudo investigou especificamente suas origens. Então, nós decidimos descobrir as razões para as pessoas terem medo de palhaços e entender a psicologia por trás disso. Também queríamos explorar quanto comum é esse medo em adultos e observar a gravidade dele naqueles que o relataram.

Para fazer isso, elaboramos um questionário psicométrico que avalia a prevalência e a gravidade da coulrofobia. O "Questionário Medo de Palhaços" foi respondido por uma amostra internacional de 987 pessoas, com idades entre 18 e 77 anos.

Mais da metade dos entrevistados (53,5%) disse que temia palhaços pelo menos até certo ponto. Destes, 5% disseram que tinham "medo extremo". Curiosamente, esta última porcentagem é ligeiramente maior do que as relatadas para muitas outras fobias, como animais (3,8%), sangue/injeção/lesões (3,0%), alturas (2,8%), água parada ou eventos climáticos (2,3%), espaços fechados (2,2%) e voar (1,3%).

Também descobrimos que as mulheres têm mais medo de palhaços do que os homens. A razão para essa diferença não é clara, mas ecoa descobertas de pesquisas sobre outras fobias, como o medo de cobras e aranhas. Também descobrimos que a coulrofobia diminui com a idade, o que novamente coincide com a pesquisa sobre outros medos.

Origens desse medo

Nosso próximo passo foi explorar as origens do medo que as pessoas têm de palhaços. Um questionário de acompanhamento foi aplicado aos 53,5%, que relataram algum grau de medo. Esse novo conjunto de perguntas está ligada às oito explicações plausíveis para as origens desse medo abaixo:

Uma sensação estranha ou perturbadora devido à maquiagem dos palhaços, que não faz com que se pareçam exatamente humanos. Uma resposta semelhante às vezes é vista com bonecas ou manequins; As características faciais exageradas dos palhaços transmitem uma sensação direta de ameaça; A maquiagem de palhaço esconde sinais emocionais e cria incerteza; A cor da maquiagem do palhaço nos lembra de morte, infecção ou alguma lesão sangrenta e evoca repulsa ou evitação; O comportamento imprevisível dos palhaços nos deixa desconfortáveis; O medo de palhaços foi aprendido com familiares; Representações negativas de palhaços na cultura popular; Uma experiência assustadora com um palhaço.

Curiosamente, descobrimos que a oitava explicação (ter alguma experiência pessoal assustadora com um palhaço) foi a menos assinalada. Isso indica que a experiência de vida por si só não explica suficientemente por que as pessoas têm medo deles.

Em contraste, retratos negativos de palhaços na cultura popular foram um fator contribuinte muito mais forte para a coulrofobia. Isso é compreensível, já que alguns dos palhaços mais proeminentes em livros e filmes são projetados para serem assustadores — como Pennywise, o palhaço assustador do romance "It - A Coisa", de Stephen King, de 1986; ainda mais porque este personagem apareceu recentemente em dois filmes, de 2017 e 2019, com Bill Skarsgård no papel principal.

No entanto, algumas pessoas têm medo de Ronald McDonald, o mascote da rede de fast food, e ele não pretende assustá-lo. Isso sugere que pode haver algo mais fundamental na aparência dos palhaços que as perturbe.

Na verdade, o fator mais forte que identificamos foram os sinais emocionais ocultos, sugerindo que, para muitas pessoas, o medo de palhaços decorre de não conseguir ver suas expressões faciais devido à maquiagem. Não podemos ver seus rostos "verdadeiros" e, portanto, não podemos entender sua intenção emocional. Não sabemos, por exemplo, se eles estão com a testa franzida, o que indicaria raiva. Não ser possível detectar o que um palhaço está pensando ou o que ele pode fazer a seguir é o que deixa alguns de nós nervosos quando estamos perto deles.

No entanto, se a maquiagem que mascara as emoções causa medo, as pessoas que têm o rosto pintado como animais também criam o mesmo tipo de efeito? Ou há algo mais particular na maquiagem dos palhaços que impulsiona esse medo? Este é agora o foco de nossa pesquisa contínua.

*Sophie Scorey, pesquisadora da Universidade de South Wales;

**James Greville, professor de psicologia da Universidade de South Wales;

***Philip Tyson, Professor Associado de Psicologia da Universidade de South Wales;

****Shakiela Davies, Professora de Psicologia Clínica e Saúde Mental da Universidade de South Wales

Esse artigo foi publicado a partir to The Conversation sob uma licença de Creative Commons. Leia o texto original

*Com reportagem de março de 2023