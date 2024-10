Mulher Abacaxi quer disputar eleições com Jojo Todynho: 'Oportunista'

Mulher Abacaxi, Marcela Porto, 50, que não conseguiu ser eleita vereadora em Maricá, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, agora, quer disputar a vaga em 2026 com Jojo Todynho, 27.

O que aconteceu

Ela disse que não desistiu da política. "Não desisti da política. Foi a primeira vez que me candidatei e pensei em só tentar novamente em 2028, mas quando vi Jojo Todynho anunciando que seria candidata em 2026, me antecipei. Vou derrotar essa oportunista. Ela é do mesmo estado que eu e vamos estar na mesma eleição. Terei mais votos que ela. Ficou famosa usando nossa pauta, agora terá como adversária uma pessoa LGBT".

A caminhoneira conta que não ficou triste por não ter conseguido se eleger. "Na próxima eleição voltarei mais preparada. Fui honesta até o final e fico muito feliz com a vitória de duas grandes mulheres na Câmara de Maricá depois de 24 anos".

Agora, ela vai focar na sua profissão e no carnaval. "Serei musa da Tradição, na Série Ouro. Quero já começar a preparação. A escola volta à Sapucaí depois de 10 anos e vamos voltar ao Especial".