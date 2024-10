Gretchen relembra situação constrangedora vivida com Van Damme

Gretchen relembrou o episódio onde o astro internacional Jean-Claude Van Damme ficou 'animado' ao dançar com ela durante o 'Domingo Legal'.

O que aconteceu

A artista lembrou do momento inusitado que viveu com Van Damme ao vivo durante a exibição do 'Domingo Legal', comandado na época por Gugu no SBT. Na ocasião, o astro internacional ficou excitado enquanto a Rainha do Rebolado dançava coladinha nele.

Para Gretchen, a situação foi toda encenada já que ela acredita que "ele nem gosta do produto". "Só pensei comigo: 'nossa, que cara mais bobo'. Pra quê fazer isso? Aí ele ainda tirou o boné e botou assim na frente, do quê? Não dava nem pra ver", comentou ela durante o programa 'De Frente com Blogueirinha'.

A cantora disse que não ficou sem graça com o momento e confessou que acredita que tudo fez parte de um grande combinado entre Gugu e Van Damme. "Quando deu o intervalo ele já ficou normal. Como se ele nem me conhecesse, me ignorando", comentou.