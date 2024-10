De 'cara inchada', Poliana ignora polêmica com Leonardo: 'Só coisas boas'

Poliana Rocha, 47, abriu suas redes sociais nesta terça-feira (8) com uma mensagem cheia de positividade para quem a segue.

O que aconteceu

A influenciadora digital admitiu ter acordado 'de carinha inchada' e desejou um ótimo dia a seus fãs. "Gente, bom dia. Estou passando aqui com a carinha inchada, mas passando com carinho, amor, leveza, para desejar a vocês uma terça-feira linda. Que a terça-feira de cada uma de vocês, seja uma terça-feira cheia de luz, de pensamentos positivos, gratidão, fé, saúde... Desejo sempre, do fundo do meu coração, só coisas boas para vocês", declarou, nos stories do Instagram.

Nesse e em outros posts, Poliana não fez qualquer menção às acusações contra o marido, Leonardo, 61. O cantor teve o nome incluído na lista do Ministério Público de empregadores que submeteram seus funcionários a condições análogas à escravidão.

Na madrugada de segunda-feira (7), porém, ela publicou uma foto com as mãos entrelaçadas às do amado, em sinal de apoio. "Com ele sempre", escreveu Poliana na legenda do post.